【膀胱炎】50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿　求醫揭膀胱有4cm結石再拖恐變癌症

▲ 50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿，求醫揭膀胱有4cm結石，醫生警告：再拖恐變癌症。

膀胱發炎後果可以很嚴重。台灣一名50歲婦人反覆解尿疼痛，且排尿困難，以為只要發作時服藥便能解決，結果直至出現血尿才前往就醫。未料，經醫生檢查後發現，她的膀胱裡竟有4厘米大小的結石，醫生亦提醒，若拖延治療恐變癌症。

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據《聯合新聞網》報道，台灣新竹一名50歲郭姓婦人從年初開始反覆膀胱發炎，至今才8個月，結石竟已長到4厘米大小，相比一般約0.5厘米的結石大10倍。而透過內視鏡頭影像可見，其膀胱內壁有反覆摩擦造成的多處紅點，部分區域甚至已經出現「膀胱內膜不平整」的情形。

台灣東元綜合醫院泌尿外科醫生戴順慶初步研判，郭婦可能是因天氣炎熱、水分補充不足，再加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣日夜累積，慢慢從小石頭滾成大石頭。他解釋，膀胱結石只要沒有造成阻塞，大多數情況下不會疼痛，而郭婦的疼痛感是因為宛若「珊瑚礁」的結石在膀胱内滾動，摩擦到膀胱壁引起的血尿及細菌感染所造成。

戴順慶醫生續指，結石好發族群包括長期臥床放置尿管、男性前列腺肥大，以及因行動不便喝水太少的60歲以上長者。他提醒民眾，今年天氣特別炎熱，一定要補足水份，每天至少2公升以上。如果膀胱反覆發炎但不進行治療，恐怕嚴重的細菌感染會延誤成敗血症，危及生命。曾經就有60多歲的婆婆隱忍病情，最終發現患上膀胱癌。

女性常見疾病

據衛生署指出，泌尿道感染是一種常見的疾病，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎。 泌尿道感染的症狀通常很明顯，並有機會復發；如果得不到適當 的治療，後果可能很嚴重。

症狀

尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液

小便時感到赤痛、灼熱

尿液混濁，甚至帶血

小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染

如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染

治療方法

患者應按醫生指示完成整個療程的抗生素，不應中途停藥；否則細菌可能產生抗藥性， 患者便需要較長時間服用較強勁的抗生素才能把細菌徹底消滅。

患者應飲用大量開水，因為充足的尿量有助將細菌從尿道沖洗出體外。

如患有糖尿病或尿道結石，應接受適當的治療，才能預防泌尿道感染。

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責任編輯：羅嘉欣