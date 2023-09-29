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【莫后光年】莫文蔚入行30年舉行展覽　老公跟媽媽支持善舉

娛樂 13:32 2023/09/29

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

Karen媽媽和老公親身支持。

莫文蔚為紀念入行30年，特別於中秋節（9月29日至10月22日），在上環Major Pop三大文化藝廊舉行為期3星期的「莫后光年」展覧。

場地展出不少Karen珍貴有紀念價值物品，更有一幅牆上貼滿她30年來入行的工作相，又有一張她3歲時做小model 照片，另有2021年個人演唱會穿過其中一件歌服，她說疫情下仍能順利完成，十分萬幸，很有紀念價值。

收益將捐助流浪動物及瀕臨絕種野生動物之機構。

喜歡豹紋有原因

20年前出過的一本寫真集中，找上幾張照片再配以現今科技用上AR效果，透過二維碼重新展現，包括一張性感「豹女」。

Karen喜歡豹紋原來除因美麗，自己名字「文蔚」出自《易經》，取自「君子豹變，其文蔚也」有關，覺得父母為她取名很有意義，笑說有考慮過再拍寫真集，而老公雖然欣賞，但都不想她再著少布去拍了。

自創虛擬角色

Karen自創虛擬角色 「Mok-A-Bye-Kitty 莫貓寶貝」，在她的英雄漫畫中，日頭是一個super model ，夜晚就化身貓女俠拯救動物，大自然，地球，所以今次展覽推出卡式錄音帶，服裝產品，持續為環保與動物權益發聲的意念，收益將捐助流浪動物及瀕臨絕種野生動物之機構。

除了丈夫一早到來陪伴打點現場外，莫媽媽也專誠到場支持愛女，而糖妹亦有到場支持，笑說也希望30年後也可以學Karen 籌備做到一個咁豐富出色的個人展覽！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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