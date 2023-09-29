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【KO糖尿病】減重名醫教3招輕鬆控糖　飯後2個運動最有效

保健美顏 13:45 2023/09/29

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

名醫教3招輕鬆控糖，飯後2個運動最有效。

全港目前約有70萬名糖尿病患者，約每10名港人，便有一人患有糖尿病。控制血糖對很多人來說，或許並非易事，而台灣減重名醫宋晏仁就分享了實用3招「輕鬆控糖」，不僅能控制好血糖，也可令體重有所急降。

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台灣肥胖症專科及家醫科醫師宋晏仁在Facebook上載短片，與糖尿病病友分享3招控制血糖的方法。首先，第一招是「控制醣類攝取」；宋晏仁指出，通常血糖高的人是因為「醣類不耐」，因此應減少醣類攝取，例如限制攝取白飯、多士、甜品、糖果，甚至是水果，對控制血糖的效果都會十分不俗。

第二招，宋晏仁認為是「確保高品質的睡眠」。他指出許多研究表明，不睡覺會導致壓力賀爾蒙升高，繼而導致血糖上升；同時不睡覺也會令胰島素阻抗更嚴重，因此保持良好睡眠十分重要。

而最後一招是「增加運動量」。宋晏仁表示，真正有效控制血糖的方法，就是進食後去散步或快走15分鐘。他指出，如果一日食3餐、加上運動3次，不但能有效控制血糖，體重也會下降得較快。

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責任編輯：羅嘉欣

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