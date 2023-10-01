【異國婚姻】台男娶日妻結婚生子慘陷地獄　遭捲走140萬積蓄致病暴瘦23KG

▲ 台灣男子「阿廉」上載影片到社交平台，敍述他娶了日本妻後，展開了一段地獄婚姻。

很多人讚日本女孩善解人意又賢良淑德，近日有台灣男子的訪問影片被上載到社交平台，敍述他娶了夢寐以求的日本妻後，竟展開了一段地獄婚姻。昔日他為了與日本女孩結婚生子，不惜遠赴日本定居工作，婚後更努用工作賺錢養家，最終生病暴瘦23公斤，且他勞碌一生，工作十多年共2,700萬日圓積蓄（約140萬港元）卻被對方拿走，人財兩空的他差點崩潰。

網戀赴日結婚生子

該名台灣男子「阿廉」近日接受《不要鬧工作室》訪問，他說2004年在Yohoo交友圈認識了一位日本女孩，並憶述兩人的情緣︰「後來她來台灣留學，我們開始交往到同居，2006年她回國，當時我以為感情就這樣斷了。但她提議我去日本發展，於是我就拋下台灣的機車雜誌主編工作，去日本重新發展並跟她結婚。」

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阿廉為愛毅然赴關西工作，但他不會日文，也沒日本學歷，於是他惟有借助配偶簽證，留在日本一邊打工，一邊到市公所免費學日文，半年後他考到JLPT 2級，順利入到賽車學校就讀，當時妻子則在會計師事務所工作。

阿廉指畢業後本來要去西班牙賽車隊工作，但遭妻子反對，只好到關東找別的車廠工作，但一家搬到關東後妻子未能適應變得鬱鬱寡歡，兩人感情由濃轉淡︰

我每天早上6點出門，半夜2點回家，就這樣漸行漸遠。妻子後來懷孕，獨自搬回關西，還丟下一句『要不要來隨便你』。

▲ 雖然阿廉決定離婚，但未簽字前還要負擔妻子的生活費。（影片截圖）

見面少婚姻亮紅燈

阿廉為了挽救婚姻，辭了最愛的工作返關西，望與妻子破鏡重圓，可惜新公司又要他出差，每個月三星期都要在國外，留家只得一星期，這樣的生活模式持續3年後，夫妻關係變得可有可無︰「我覺得唯一能補償她的，就是我好好賺錢工作，我的銀行存摺、印章、提款卡全部給她，從不過問。」

後來阿廉業務結束返日本，妻子提到要買樓，但他一向將薪水全繳妻子，於是他向妻子詢問帳戶狀況，沒想到對方竟說︰「沒有儲蓄、一毛都沒有」。他在日本工作十多年，也不曾領過零用錢，聽到家中全無積蓄，令他差點崩潰︰「我嚇到身體出問題，賀爾蒙內分泌失調，瘦了23公斤。」最傷心的是妻子漠不關心︰「當我生病，她對我只有冷酷無情。」

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阿廉忍受不了，打算跟妻子離婚，女方初時裝作不能接受，但未幾常常玩失蹤，有次他從國外出差回來，發現家裡東西都被搬空，桌上只有妻子留下的紙條，寫著︰「我照你的要求搬出去了，以後有事找我律師談。」

離婚後收法庭傳票

打擊是接二連三，阿廉說妻子離去數個月後，竟收到法院傳票，內容是「婚姻費用請求」，而婚姻費用就是夫妻沒離婚分居時，收入高的要負擔收入低的生活費，他說日本法律十分保障有孩子的婦女，不論對方有多不對︰「我每個月必須要給她9萬日圓（約4,700港元），直到孩子22歲。我的房租一個月8萬日圓（約4,200港元），稅金8萬多，再加上這筆9萬費用，薪水只剩下零錢了。」

他說因為自己是外國人，不能有不良紀錄，只有變賣愛車並向銀行借貸支付。他形容這段異國婚姻「根本是地獄」，阿廉後來幸得一群日本專業律師團隊，幫他順利離婚再整理帳戶，他發現妻子原來在他不知情下，總共拿走2,700萬日圓（約140萬港元)。雖然愛錯了，但他還相信世上有真愛︰

我的故事不代表所有人的遭遇，肯定世界還存在真愛，我只能說我現在過得很好。

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