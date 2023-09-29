【你好，我的大夫】關楓馨曾一套劇分飾四閒角　努力盼撇甩「關禮傑女兒」稱號

▲ 關楓馨靠自己努力盼撇甩「星二代」之稱。

TVB劇集《你好，我的大夫》由一眾年輕演員主演，當中飾演骨醫學徒辛之桃的關楓馨，在劇中大多數以粉藍色制服亮相，但難掩豐滿上圍，十分突出。

她飾演吳偉豪表姐，下周一（10月2日）播出一集，將發現吳偉豪以路林醫館招徠生意的秘密...

▲ 《你好，我的大夫》

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《你好，我的大夫》為關楓馨入行以來首部有角色的劇集，因此劇集對她意義重大，她曾表示拍攝時十分緊張，幸好對手是謝雪心、吳偉豪等，感謝前輩們慷慨分享幕前拍攝心得。

學霸星二代

現年28歲的關楓馨（Fabienne）是藝人關禮傑長女，2021年參加香港小姐競選入圍最後五強，其後簽約為TVB旗下藝人。

她是「雙高港姐」高顏值、高學歷，在20多歲時已被無綫高層游說選港姐，但遭到其父關禮傑的反對，覺得女兒要讀完書先。

而關禮傑亦落重本栽培女兒，於本地國際學校畢業後再到英國升學，Fabienne不負所望，取得英國修咸頓大學（University of Southampton）教育系理學士。

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一劇分飾4閒角

入行兩年的Fabienne，相比同屆港姐起步算慢。她於2022年參演《回歸》、《新四十二章》、《法言人》、《隱門》、《靈戲逼人》5套劇集，但全部都是沒有角色名的閒角，當中《法言人》更一人出演法律人員、旁聽、年輕律師及酒吧客人共4個閒角。

她早前在節目《同屋企人去旅行》與關禮傑盡訴心中情，關禮傑直言當初其實不願讓女兒選港姐入行，Fabienne剖白期間真情流露爆喊。

▲ 關楓馨在《同屋企人去旅行》與爸爸關禮傑剖白，期間真情流露爆喊。

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懶理負聞戀紋身男

Fabienne在感情方面敢愛敢恨，早前被爆拖着紋身新歡進入西貢一間酒店，惹來一腳踏兩船之嫌。而她隨即表示與外籍男友因長期分隔兩地已分手，澄清沒有劈腿，其社交網已經將前男友的照片刪除，但未見上傳新男友的照片。

即使紋身新歡被起底，為2016年與前度女友Rachel一起參加ViuTV真人騷《慳D啦Honey》的「健健」劉興健，節目開頭已被女友大爆他「花弗」。他在節目後與當時女友分手，之後有新戀情又傳偷食，因而被封「世紀壞男」。

不過，Fabienne未有被負面新聞影響，與劉興健愛得痴纏，日前親自駕80萬名車送男友到機場，分離前更纏綿錫錫，非常恩愛。

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