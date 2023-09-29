【升小面試】安排女兒面試10間直私小學　港媽用個人經歷分析4間優缺點

▲ 這位媽媽真的很用心！

2024/25學年直資私立小學陸續踏入小一報名及面試階段，很多家長已經陸續接到通知獲學校安排面試，有港媽就為即將升小的女兒安排了10間直私小學面試，而女兒分別已經參加了4間，因為很多小學面試時間都會安排在星期五、六、日，所以有時一日可以走幾場，港媽就形容「簡直像三項鐵人那樣馬不停蹄」。

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港媽「神獸與不瘦媽媽」在小紅書發文，她在回答網友留言時，表示為女兒安排了10間小學面試，並且已經完成了4間學校，分別是王錦輝、嶺小、播道、及港同，並用心分析了4間學校的優缺點，其中有一天更要一次過面試3間小學，她形容「一連面見三家學校，十點嶺小一面，十二點王錦輝二面，一點播道一面。中間完全就是交通時間，沒什麼喘息機會。不過幸好都順利完成了全部面試！」

她也大讚女兒表現非常好:「這樣奔波也沒有因為勞累而心情受影響，還是每家都很投入完成，無論結果如何，我都覺得她已經做到她最好。這已經足夠了。」

因為每家都太趕，都沒有拍照只能憑記憶，寫下一點關於每家學校的感受。兩天以內，她們面試了4家學校，分別是嶺南大學香港同學會小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝小學、播道書院(小學部)、港大同學會小學，但每間給她的感覺都有點不一樣 。

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。



嶺南大學香港同學會小學

優點: 師生關係比較緊密，每個孩子都有適當的關注，著重培養閲讀興趣，是一家有愛的學校。

缺點:升學成績一般、校園小、沒有一條龍。

香港浸會大學附屬學校王錦輝小學

優點:校園大、英小、硬件好、資源多、一條龍有中學。著重科技發展，面試這些學校中，最會利用科技安排整個流程，流程順暢。

缺點:沒有安排家長講座，沒法在面試過程中了解學校更多資訊。

播道書院(小學部)

優點:校園大、有一條龍、英小、DSE成績不錯，學校具彈性。由於因為王錦輝和播道面試時間太近，她們遲了10分鐘上課室登記，但學校依然給予面試機會。

缺點:也一樣沒有安排家長講座，沒法在面試過程中了解學校更多資訊。

▲ 港大同學會小學。

港大同學會小學

優點:校園中型，有一條龍，DSE成績好，活動教學，校長恩威並重，學校著重培養學生良好學習習慣和態度，有安排家長講座，校長介紹學校簡潔清晰，讓家長可以了解更多學校的理念和目標。

缺點:對她來說地址比較偏遠

她總括指每間學校都各具特色，自己則比較喜歡港同，特別喜歡學校的學習理念和教學模式。她指嶺小也是很有愛的學校，如果小朋友需要比較多關顧的學生，這家的學習氛圍感覺很開心。

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責任編輯：王明芳