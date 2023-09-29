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【夜繽紛】69間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】

社會 14:04 2023/09/29

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

69間零售商推消費優惠，3個電子支付綫下買滿$200享禮遇。（香港零售管理協會提供）

為支持「香港夜繽紛」活動，香港零售管理協會聯同69間本地零售商，共同舉辦「 夜消費．有 Jetso！」活動，為消費者提供消費優惠，包括於百佳買滿$200送罐頭鮑魚及茶包、KFC買9件自選雞桶餐送6件巴辣香雞翼等。協會冀活動鼓勵夜消費，營造市面熱鬧氣氛，提升香港在旅遊、消費娛樂，和文化體驗等各方面的吸引力和競爭力。

TOPick診症室
【TOPick診症室】港女自少間歇性暈倒曾以為患癲癇 　懷孕求醫終證患隱性心臟病

活動日期由2023年9月29日至11月30日，晚上8時至凌晨3時線下本地單次消費滿HK$200或以上（無指定商戶)，必須使用 AlipayHK或內地支付宝或Tap & Go 付款。

以 AlipayHK 或內地支付宝付款，將於APP內領取專屬通行證；以 Tap & Go 付款，將收到一個SMS短訊。憑SMS/專屬通行證於7日內到參與商戶消費可享精選禮遇。

焦點優惠包括：

KFC

  • 買9件自選雞桶餐送6件巴辣香雞翼
  • 優惠價$15惠顧「2件經典葡撻」
  • 優惠期由2023年9月29日至12月8日，只適用於晚上8時後，沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外

麥當勞

  • 買指定超值套餐，如麥樂雞（9件）、雙層芝士孖堡餐等，可以$10購買原味麥炸雞鎚1件 （原價$15.5起）
  • 推廣日期由2023年9月29日至12月8日，適用於晚上8時至午夜12時

Pacific Coffee

  • 任何原價消費可享有9折

香港必勝客

  • 會員8時後入座堂食8折，派發日期為9月29日-10月22日，換領日期為2023年9月29日至10月30日
  • 堂食惠顧滿$180或以上，即送原味/ 辣味雞翼1客 (8隻)， 派發日期為2023年10月23日至11月30日，換領日期為2023年10月23日至12月8日
  • 外賣自取惠顧滿$150或以上，即送原味/ 辣味雞翼1客 (8 隻)，派發日期為2023年10月23日至11月30日，換領日期為2023年10月23日至12月8日

金子半之助

  • 平日下午茶$30折扣，星期一至五3時至6時滿$100適用
  • 全日通用$10折扣惠顧滿$100適用
  • 使用日期由2023年9月29日至2023年12月8日

OK便利店

  • H&I /Circle K 鮮果汁減 $3

屈臣氏

  • 消費滿$200可享易賞錢500積分(上限為500分) (相等於$10)

Sofina

  • 凡購買SOFINA產品滿$800，可享$100現金折扣優惠

金至尊珠寶

  • 憑優惠券購買正價珍珠、翡翠及寶石貨品可享6折優惠

六福珠寶

  • 購買鑽石產品每滿$,1000即享$120折扣優惠

永安百貨

  • 電器部廚房電器貨品額外95折

豐澤

  • 購買指定單一正價貨品滿港幣$2,000即享港幣$100折扣優惠

Crocs

  • 買任何正價鞋履滿HK$200可享HK$20折扣優惠

詳情可瀏覽夜消費‧有Jetso！參與商戶名單及優惠一概表

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責任編輯：陳麗娜

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