【夜繽紛】80間零售商推消費優惠　3個電子支付綫下買滿$200即享【附優惠詳情】

▲ 80間零售商推消費優惠，3個電子支付綫下買滿$200享禮遇。（香港零售管理協會提供）

為支持「香港夜繽紛」活動，香港零售管理協會聯同80間本地零售商，共同舉辦「 夜消費．有 Jetso！」活動，為消費者提供消費優惠，包括於百佳買滿$200送罐頭鮑魚及茶包、KFC買9件自選雞桶餐送6件巴辣香雞翼等。協會冀活動鼓勵夜消費，營造市面熱鬧氣氛，提升香港在旅遊、消費娛樂，和文化體驗等各方面的吸引力和競爭力。

活動日期由2023年9月29日至11月30日，晚上8時至凌晨3時線下本地單次消費滿HK$200或以上（無指定商戶)，必須使用 AlipayHK或內地支付宝或Tap & Go 付款。

以 AlipayHK 或內地支付宝付款，將於APP內領取專屬通行證；以 Tap & Go 付款，將收到一個SMS短訊。憑SMS/專屬通行證於7日內到參與商戶消費可享精選禮遇。

焦點優惠包括：

KFC

買9件自選雞桶餐送6件巴辣香雞翼

優惠價$15惠顧「2件經典葡撻」

優惠期由2023年9月29日至12月8日，只適用於晚上8時後，沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外

麥當勞

買指定超值套餐，如麥樂雞（9件）、雙層芝士孖堡餐等，可以$10購買原味麥炸雞鎚1件 （原價$15.5起）

推廣日期由2023年9月29日至12月8日，適用於晚上8時至午夜12時

Pacific Coffee

任何原價消費可享有9折

香港必勝客

會員8時後入座堂食8折，派發日期為9月29日-10月22日，換領日期為2023年9月29日至10月30日

堂食惠顧滿$180或以上，即送原味/ 辣味雞翼1客 (8隻)， 派發日期為2023年10月23日至11月30日，換領日期為2023年10月23日至12月8日

外賣自取惠顧滿$150或以上，即送原味/ 辣味雞翼1客 (8 隻)，派發日期為2023年10月23日至11月30日，換領日期為2023年10月23日至12月8日

金子半之助

平日下午茶$30折扣，星期一至五3時至6時滿$100適用

全日通用$10折扣惠顧滿$100適用

使用日期由2023年9月29日至2023年12月8日

OK便利店

H&I /Circle K 鮮果汁減 $3

屈臣氏

消費滿$200可享易賞錢500積分(上限為500分) (相等於$10)

Sofina

凡購買SOFINA產品滿$800，可享$100現金折扣優惠

金至尊珠寶

憑優惠券購買正價珍珠、翡翠及寶石貨品可享6折優惠

六福珠寶

購買鑽石產品每滿$,1000即享$120折扣優惠

永安百貨

電器部廚房電器貨品額外95折

豐澤

購買指定單一正價貨品滿港幣$2,000即享港幣$100折扣優惠

Crocs

買任何正價鞋履滿HK$200可享HK$20折扣優惠

詳情可瀏覽夜消費‧有Jetso！參與商戶名單及優惠一概表。

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責任編輯：陳麗娜