【生日會】為7歲兒開生日會邀10同學參加零回覆 媽媽心碎無奈：怎麼辦？

▲ 有外藉媽媽為7歲仔開生日會，邀請了10名同學參加，但卻沒有人回覆。

孩子在學校除了學習知識外，也是一個學習社交的地方。1名外藉媽媽日前上網發文，表示邀請了兒子10位同學參加兒子的7歲生日會，沒想到卻是零回覆，她擔心患有廁所焦慮症的兒子很難結交朋友，心碎地考慮轉校，「兒子說他喜歡這些朋友，但這些孩子真的當我兒子是朋友嗎？」

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這名媽媽早前在「BabyCentre」育兒論壇以「我的孩子沒有朋友」為題發帖，她透露自己的7歲兒子很難交到朋友，因為患有廁所焦慮症，常常便祕甚至拉在褲子上，導致他對廁所感到恐懼，但學校採取了一些措施。當他升上一年級時，校方特意讓他可以選擇想要的朋友，目前包括她的兒子共有4個人，他們組成了一個朋友圈，

我的兒子說他喜歡這些朋友，但這些孩子真的當我兒子是朋友嗎？

由於兒子生日快到，她打算為兒子舉行一個7歲的生日會，於是發了邀請函邀請了10名同學參加，但等了又等都是沒有人回覆，

下週是我孩子的7歲生日會，他表現出非常興奮，但我們邀請的 10個學校朋友都沒有回覆。

目前落實的只有他兩個表兄弟和媽媽一個朋友的孩子會來參加生日會，媽媽擔憂兒子會唔開心，更不知道該怎麼告訴他，「他們不來了？」，

這會讓他心碎，他很善良，只想和朋友一起玩，但不知道如何交朋友，在第二年每個人都有自己的朋友圈，而他基本上是一個局外人。

因此，媽媽正考慮是否要讓兒子轉校，希望他能在新的學校裡交到朋友，而不讓每個人都知道他曾經發生過「廁所事故」，不過她同時又擔心，兒子在新的學校還會遇到同樣的問題，

我真的不知道該怎麼辦，我只想他幸福。我換他的學校，希望他能在那裡交到朋友，而不讓每個人都知道他曾經發生過廁所焦慮症的事，這是否可行？或者他還會遇到同樣的問題嗎？

網民勸先弄清楚

貼文一出，即有不少網民留言，指樓主應先弄清楚同學們是否確實收到邀請，「你是如何發送邀請的？他們確實收到嗎？奇怪的是，十分之一沒有一個回應？有沒有可以傳訊息給媽媽的班級聊天室？」、「你確定他們收到邀請了嗎？與媽媽們交談，詢問她們是否會來？別再因為他們沒有出現而草率行事——你可能會惹惱他。而且，轉學校聽起來不是最好的主意。我想你最終可能會把很多擔憂放在他身上。」、「第一步是爭取邀請，而不是轉學並強迫他回到起點！」。

有網民建議樓主應該加入家長的WhatsAPP群組，那就方便跟其他家長溝通，「我會再發一張紙條，還會給學校發電子郵件，要求老師確保建立社交技能和聯誼小組的一部分來分發。我一定也會看看班級 Whatsapp小組。」

樓主指邀請函肯定已經發出了，她兒子是坐校車，所以她從來不去學校，也不知道同學的父母是誰，

我們只是希望他們出現，即使我在邀請函上寫了回覆？如果他們不出現怎麼辦？他會很難過的。據我所知，沒有 WhatsApp群組，除非它是在沒有我的情況下建立的，我只有一位家長的電話號碼，她去年邀請我的孩子參加那場聚會，所以她是我唯一可以追的。

有曾經為孩子舉辦多次聚會的媽媽分享過往經驗，表示通常很少人會回覆邀請然後出現，這種事情經常發生，

你永遠不知道會有多少人出現，所以必須準備好派對包等。人們忘記回覆，或只是不打擾。我確信至少一些人會出現。萬一他們都沒有出現，你的朋友、孩子和表兄弟姊妹也會來，只要讓出現的人盡可能有趣即可。

這名媽媽又指她不建議轉校，這對她來說似乎很極端，樓主會讓兒子重新開始，甚至可能會再次出現如廁問題，

並不是所有的孩子都覺得交朋友很容易，但他們最終至少會交到一對。盡你所能地支持他，並繼續與學校合作支持他。

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責任編輯：王明芳