【父愛如山】幼子患讀寫障礙因功課親子衝突 港爸讀Sen課程學鼓勵代替責罵

▲ 小兒子是sen的小朋友，Man惟有更耐心教導他。

兩個兒子，其中一個是SEN（Special Educational Needs，簡稱SEN），父母該如何是好？

為兒子放棄事業

黃瑞文(Man)是一位機器維修員，兩個兒子分別11歲和8歲。太太懷有第二胎時，檢查發現兒子健康有問題，Man非常擔心兒子夭折，亦擔心太太有生命危險，幸好最後母子平安。由於當時幼子身體不佳經常需要出入醫院，Man暫時放下工作全心照顧他一年多，後來轉行成為機器維修員。

生命比成績重要

及至幼子讀幼稚園低班，Man發現他會寫「鏡像字」，而且無法記住二十六個英文字母。起初他以為兒子不用心學習，後來才確定兒子有讀寫障礙。學習問題令Man與幼子關係緊張，他用責備的教育方式，成效不彰，幼子常會發脾氣，哭著說自己已經盡力。

Man知道幼子生命得來不易，開始減輕對他學業成績的重視程度，倒是太太非常緊張。Man的太太是一位老師，在家主力負責教兒子讀書，對兩兒子期望很高，特別是長子成績很好，她希望幼子同樣出色。

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夫妻二人討論怎樣幫助幼子學習，Man向太太分享自己小時候默書經常零分，可能與幼子情況相似，惟三十多年前並不流行SEN評估，未能確定自己是否讀寫障礙。Man的父母常會問他成績不佳的原因，他無法解釋。

所以我對幼子較有同理心，明白他的處境。

以鼓勵代替責罵

2022年，Man接觸到一些SEN課程，令他更了解幼子的情緒和面對的困難。讀寫障礙是他成績不佳的主因，傳統教育方式會摧毀他的自信，應多鼓勵他做能力範圍內做到的事，而非責罵。

基於幼子的特別需要，Man選小學會以學校有沒有愛心為首要考慮。升小學後，幼子情緒和成績壓力變大，但只要他有盡力溫習，Man就滿意了。

不同兒子教法迥異

Man兩兒子關係很好，他希望哥哥在學業上可以幫助弟弟，但哥哥有欠耐性，不太願意。他向哥哥解釋弟弟有特別需要，兄弟二人應相親相愛。

有時哥哥感覺被忽略，我會向哥哥分享自己的看法，又會特別只帶他一個外出玩耍，讓他感覺被關注。

長子性格文靜，喜歡閱讀，能理解父母的想法；幼子性格開朗，喜歡到公園玩耍。面對個性不同的兒子，Man認為要使用兩套教育方式，並且不斷轉換，才是培育兒子最好的方法。

總結

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，Man願意放棄事業，以照顧兒子優先，非常難能可貴。教養方面，他不僅對兒子寬容，更善用自己小時候經歷，向太太解釋幼子的情況，令她明白兒子面對的困難。而夫妻一同上SEN相關的課程，以鼓勵代替責罵，更是成功提升家庭關係。

面對幼子的問題，Man能力有限，唯有靠著信仰、倚靠神支撐整個家庭。縱然兩個兒子不盡相同，Man的父愛是無差別的。

文章獲維護家庭基金授權轉載

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