【數人頭】數人頭後增7班中一4班小一　新學年淨減55班小一

▲ 移民潮下中小學「縮班潮」未止，連同教育局「點人數」結果，即合共大減約55班小一。（資料圖片）

移民潮下中小學「縮班潮」未止，繼早前統計9月核准開班數已減59班小一，連同教育局於今日（29日）公布的點算學生人數結果，公營學校加4班小一，即合共大減約55班小一，低於去年63班跌幅；中學亦加7班中一，而去年同期減22班。教育局指，政府會持續檢視中小學學額的實際情況，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目。

教育局在本月15日透過電子系統收集學生資料，及派員到個別學校實地「數人頭」，點算實際學生數目，今公布最新統計結果。局方表示，相對3至5月批核的2023/24學年總班數，公營小學共加4班小一。本報早前按月初出版的《小學概覽》統計，全港小學大減59班小一，若只計官津校「淨減」88班小一；數人頭後加4班小一，即合共減少55班小一。

公營中學數人頭後亦加7班中一，參考去年同期數字，為減22班。局方今已發信通知所有須調整本學年班級結構及教職員編制的學校。

局方亦解釋，學校核准班數受多項因素影響，包括適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇，以及移入或移出本港的學童人口等。

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記者：梁凱婷