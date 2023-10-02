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【正能量】廟街神父開餐廳專聘更生人士　為基層及無家者提供免費飯卡

休閒消費 12:40 2023/10/02

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來自澳洲的「廟街神父」胡頌恆（John Wotherspoon）及慈悲香港2020有限公司經理梁美玲（Lucia）說，他們聘請餐廳員工的首要條件是，申請者須有案底。（湯致遠攝）

龍蛇混雜的廟街最近有間新食店開張，名為「慈悲香港食堂 MercyHK Canteen」，主打廣東點心，餐廳招聘員工的條件只有一個：有案底。該店歡迎所有食客，包括無家者和基層人士，沒錢吃飯都不打緊，餐廳會送上免費飯卡，流鶑小姐進來吃飯亦有半價⋯⋯這麼另類的餐廳，也許要由「廟街神父」胡頌恆（John Wotherspoon）的故事說起。

Lucia表示，他們的點心都是取貨，供應商同時供貨給五星級酒店，水準一點也不差，她推介的點心，如有 蟹肉素翅灌湯餃（$21）：坊間已較少餐廳供應，入面有蟹肉、素翅、豬肉碎等等，伴以濃郁雞湯。（湯致遠攝）

來港服務基層38年

76歲的胡神父來自澳洲，來港服務香港基層人士已有38年，「1985年1月14日來到香港，第二天早上就到中文大學學廣東話」，現時說得一口流利廣東話的他，來港初期曾鬧過不少笑話，「那時快過農曆年，我搭巴士時跟人說『新年快樂』，大家都很開心」，於是到了清明節他就照辦煮碗，到處跟人說「清明快樂」，真夠大吉利市！

38年過去，胡神父並沒有改變初衷，上周剛探訪完荔枝角收押所，今周則會去喜靈洲，開餐廳的目的之一，也是要幫助剛出獄的更生人士，「我們請人只有一個條件，就是要有案底」。

食客Ruth Lo：「我幫MercyHK做義工已兩年，知道他們開了食堂，很想過來支持，同時探望神父。我很喜歡飲茶，今天吃的點心如馬拉糕、燒賣等都很不錯，充滿香港地道風味，下次會和先生再來光顧。」（湯致遠攝）

員工招聘條件：有案底

慈悲香港2020有限公司經理梁美玲（Lucia）補充說，餐廳的前身為二手店，疫下用來派發防疫物資，現在則轉型為餐廳，「我們另有6個庇護中心幫助無家者，例如是被僱主性侵的外傭，以及難民又或無錢交租的人士等等。」

現時餐廳聘用了7位更生人士，包括2位樓面、3位廚房、2位洗碗，胡神父直言他們的食物可能較同區略貴，「客人來我們這裡用膳，收入可以用來聘請更生人士，幫助他們自立、重新適應社會；此外我們亦可以派發更多免費飯卡，讓基層人士可以到對面的兩餸飯店拿取免費飯。」

營運主要由教友支持

Lucia表示，現時他們每月約派出200多張飯卡，飯盒支出約10萬元，而MercyHK的每月開支更達到40至50萬元，他們不靠政府或教區資助，主要都是由教友支持，記者採訪這天，就有人專程來到，只為給餐廳內的捐獻箱投入500元。

Lucia指出，他們希望再過1至2個月，待餐廳運作更順暢後，便不再假手於對面的兩餸飯店，而是可以自行供應免費飯盒給大眾。

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胡神父重申，他們歡迎任何需要幫助的人到來，包括來自內地的旅客，「之前有餐廳表示不歡迎內地人，我們歡迎他們來，更希望可以向他們傳福音。」而露宿者亦可以進來飲水、充電等等，不用怕尷尬。

慈悲香港食堂（MercyHK Canteen）
地址：佐敦廟街191號地舖
電話：6604 7877
營業時間：每天11:00 - 21:00

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記者：曾海倫

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