【大灣區律師執業試】林定國：降門檻是喜訊　會優化本港律師大灣區執業安排

▲ 林定國指，律政司會優化香港律師在大灣區執業的安排。(林定國fb圖片)

國務院日前公布，粵港澳大灣區律師執業考試延長試點期限3年，及報考年資要求由5年降至3年等新措施，律政司司長林定國形容，是法律界喜訊，律政司會繼續積極配合內地相關機關的工作，吸引更多香港法律執業者報考，優化香港律師在大灣區執業的安排，加強相互交流，為國家培養更多具備雙重執業資格的涉外法律人才。

林定國今日在社交平台指，今年多次向司法部、廣東省司法廳、港澳辦及中聯辦等相關領導，轉達香港業界的期望，除爭取延續大灣區律師執業試點工作，亦希望降低大灣區考試報名的執業經歷門檻等。他鼓勵香港的年輕律師把握機會，以更廣闊的視野積極裝備自己，參與大灣區執業考試，在大灣區這個更大的舞台上發揮自己的才能。

林定國感謝中央政府對香港的全力支持外，也特別感謝司法部、廣東省司法廳等機關為推動延長試點期而投入大量工作。他形容，是繼早前全國人大常委通過延長港澳律師在大灣區內地九市執業試點工作期限，法律界另一個喜訊。

周浩鼎：有助吸引更多年青律師參加大灣區執業試

本身是律師的民建聯副主席周浩鼎表示，歡迎有關安排，截至2023年9月28日，已有1500多名港澳律師參加了考試，其中357名成功獲得律師執業証書，計畫有效吸引香港的執業律師，學習及了解內地法律制度，為進入大灣區內地城市執業做好準備。他自己也已於今年較早時候，成功通過此考試。

周浩鼎指，過去在業界有年青的律師，由於執業經驗不足五年，但又希望先參加考試，因為門檻而未能參加，這次安排相信有助吸引更多年青香港律師參加粵港澳大灣區執業考試。他稱，香港律師擅長普通法，若能更加了解內地法律制度，並更多香港同業在大灣區內地九市執業，絕對有助對接大灣區與一帶一路地區的經貿合作，也有助開拓我國一帶一路的工作。

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責任編輯：區綽彥