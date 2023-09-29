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【8.31事件】涉8.31衝突太子站藏鐳射筆　30歲接待員認罪囚3個月

社會 15:41 2023/09/29

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涉8.31衝突太子站藏鐳射筆，30歲接待員認罪囚3個月。（資料圖片）

2019年8月31日晚上，有示威者在港鐵太子等站內懷疑施襲及毀壞站內設施等，30歲接待員於油麻地站看見警員後逃去，其後被截停及搜出3支鐳射筆，早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（29日）於九龍城裁判法院被判監3個月。裁判官判刑時指，接納是次事件是被告人生上的重大污點，被告行為和過去的良好品格相違背。

被告蔡朗賢（30歲，接待員），早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

代表律師求情時指，背景報告正面，當中提及被告因擔心年青示威者而到場，被告現已明白使用錯誤方法表達對社會和年青人的擔憂，亦明白判監是無可避免，希望可盡快重投社會。

裁判官判刑時指，求情顯示被告過往有相當良好背景，亦沒有惡習，接納是次事件是被告人生上的重大污點，被告行為和過去的良好品格相違背。

裁判官續指，接納本案涉及4年延誤，被告因此受到很大精神及心理壓力，其間被告有合理期望認為自己不被起訴。裁判官考慮被告認罪等因素，判監3個月。

案情稱，2019年8月31日晚上，示威者在多區破壞，有人於太子站列車內聚集，有蒙面者與乘客激烈衝突，其間有人遇襲，乘客最終疏散。被告於油麻地站看見警員後逃去，最終被警員截停及搜出黃色頭盔、面罩、手套和3支鐳射筆。

同案被告馬俊仁（27歲，售貨員）則否認控罪，案件排期於12月6日開審。

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記者：梁錦麟

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