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【美魔女】陳煒分享火辣水着慶中秋　凍齡有術全靠5招

娛樂 16:18 2023/09/29

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陳煒身材超勁。

49歲的陳煒（煒哥）向來保養得宜，在圈中出名的凍齡美魔女。今日（9月29日）她趁着中秋節分享水着照派福利，並留言：「中秋節快樂，祝大家團圓健康」。

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火辣水着照

相中可見，煒哥穿上三點式上陣，擺出多個誘人姿勢，大晒豐滿上圍及美腿，吸睛度爆燈！

帖文一出後，圈中藝人湯洛雯﹑蔡思貝﹑岑麗香﹑陳敏之等紛紛留言讚好，並指煒哥極度火辣。

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慶祝結婚周年

至於煒哥日前網晒雪糕的自拍照，標記位置正處於泰國。據知9月26日是煒哥與老公陳國強一周年結婚紀念，相信二人外遊慶祝結婚周年，而她分享的火辣泳衣照必定由老公親自操刀，難怪見煒哥心花怒放，笑得那麼燦爛。

其實煒哥不論樣外貌或身形都Keep得很好，她曾分享其凍齡心得，全靠5招。


1.愛飲湯水及蜜糖水 

她早年曾在《煒哥的味道》說：「平日會唔食刺激嘅嘢，皮膚狀態會好啲，飲滋潤湯水係令皮膚光澤嘅根源！」，她亦不時被媒體拍到於街市買料煲湯的照片。此外，她又有每天有喝蜜糖水的習慣，蜜糖蘊含豐富的營養素，更有亮白肌膚的作用。她提醒重點是用暖水沖，不可用滾水沖，否則功效會流失。

2. 清淡飲食

煒哥本身飲食十分清淡，對於高熱量重味精的食物往往是避而遠之。為了令皮膚抗氧化，她亦十分鍾情以沙律蔬菜為主食，而且經常自己下廚，比如炒個菜，調味方面除糖、鹽、豉油外，不會再花巧落其他調味料。

3. 多行山運動

煒哥認為運動有助出汗令皮膚排出毒素，因此她不時分享運動時的爆汗照，又指「不開工的做運動去」，有時亦會於郊外行山，呼吸新鮮空氣，令自己心情放鬆。煒哥又指在家做「宅女」時，最愛做拉筋伸展運動，尤其瑜伽、普拉提等，塑造完美曲線體態。

4. 勤力護膚 

煒哥指護膚如做人，想保持年輕肌膚，一定要選對適合自己的護膚品，並且持續使用。她認為「揀得啱」才是重點，不一定使用貴價的護膚品。此外，她亦崇尚自然，沒有工作的日子，她總是避免化妝，盡量素顏上街，讓皮膚可把握時間休息。

5. 保持平常心

她接受訪問時大方分享扮靚心得，表示心情與肌膚狀態很有關連，她說：「保持平常心十分重要，維持開心心態人都靚啲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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