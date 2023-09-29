王智騫范麒智BL形象觀眾受落　Martin Kenji人氣升工作量增

▲ 王智騫（右）與范麒智。

王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）兩大「小鮮肉」最近憑ViuTV綜藝節目《甜酸苦辣鮮》突圍，二人在節目中大玩BL組合受注目。

日前，Martin與Kenji齊出席珠寶活動搵真銀，對於近日人氣急增，二人坦言多了人認識，Martin表示：「之前拍旅遊節目，確實係多咗觀眾認識我哋，好開心第一次做主持會獲得大家嘅喜歡，其實今年呢段時間比較少作品，好彩有呢個綜藝畀到我曝光，多番好多工作機會。」

至於Kenji就指，過往觀眾只透過社交媒體認識他，可能會予人較Cool感覺，經過今次綜藝節目，可以畀大家看到自己的另一面。

▲ 王智騫（右）與范麒智。

期待同劇鬥戲

對於近來多了搵真銀機會，他們直認不諱，Kenji表示：「係多咗搵錢嘅機會，我本身係一個儲錢嘅人，所以賺到嘅錢會儲埋，希望第日可以買樓，咁當然都有畀家用屋企。」

同時，Kenji坦言希望與Martin開拍《甜酸苦辣鮮》第二季，齊齊衝出亞洲：「其實我想同Martin一齊拍電視劇。」

▲ 王智騫（左）與范麒智。

他續解釋說：「雖然大家都有演《I SWIM》，但其實我哋未試過有對手戲，所以如果他日有機會可以一齊做男主角就更加好啦，哈哈！另外，我仲希望可以一齊開拍《甜酸苦辣鮮》第二季，要衝出亞洲！」

另外，提到金器鑽飾，Martin透露曾花6位數購買鑽飾給自己，亦曾購買珍珠頸鏈送贈媽媽，認真孝順。

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