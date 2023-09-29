【理大暴動】涉逃離理大5人認暴動囚15至19個月　律政司申覆核刑期被拒

▲ 涉逃離理大5人認暴動囚15至19個月，律政司申覆核刑期被拒。（資料圖片）

2019年11月，理工大學內外有示威者聚集，17人逃離理大後在科學館內被捕，4男1女早前分別於區域法院承認暴動等罪，被判監15至19個月。律政司司長今（29日）就刑期提出覆核申請，質疑原審法官以2年為判刑起點過低。上訴庭聽取陳詞後認為原審法官原則犯錯，應以3年為判刑起點，惟考慮到5人認罪及覆核申請一般再獲扣減，以及5人即將服刑完畢獲釋等因素，現階段更改刑期不合適，亦不符合公眾利益，因此拒絕申請。



5名答辯人為梁子揚（26歲，港大學生），被判監18個月；郭志帆（24歲，無業）被判監19個月；許寧軒（22歲，中大學生），被判監15個月；馬嘉惠（27歲，護士）被判監16個月及嚴家朗（28歲，汽車美容師），被判監19個月。

5人早前分別承認暴動罪，控罪指被告於2019年11月18日在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。梁另承認在香港科學館地下大堂管有1把士巴拿；郭則另承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。

上訴庭聽罷陳詞後，認為原審法官原則犯錯，原有判刑起點過輕，應以3年為判刑起點。惟考慮到5人認罪及覆核申請一般再獲扣減，以及5人即將服刑完畢獲釋等因，現階段改變刑期不合適，亦不符合公眾利益，因此拒絕申請，並即於6個月頒布書面判決書。

律政司一方陳詞時指，單就本案案情而言，認為判刑起點不應是2年，認為原審法官於判刑時未有考慮大環境。上訴庭法官指出根據同意案情文字版，與電視畫面顯示內容似有不同，例如被告當時刻意停留或是與警方對抗，上訴庭法官表示從畫面看不到對峙情況，認為文字應與畫面對接。

律政司則指案情不完全建基於畫面，申請亦非超越案情，但接納對峙情況並非長時間。

綜合答辯一方回應指，律政司一方須證明法官考慮判刑時，於相關環境下是否明顯過輕。律政司一方申請覆核中提及案情嚴重之說法，已超越同意案情，例如當中提及「圍魏救趙」引起其他暴動，這部份並非判刑基礎，而是就申請額外加入。

答辯方不爭議當時發生的暴動是嚴重，惟法官考慮本案時，應只處理本案涉及數百人及為時8分鐘的暴動事件，歷時亦較短，且本案案情提及的是逃離，法官不應提升至考慮大環境水平，加上案件之獨特性，不認為法官於原則上犯錯。

答辯方認為，原審法官知道暴動嚴重至可判監3至5年，可見法官已考慮被告參與程度、角色、罪責及求情等因素後作出判刑。答辯方續指，5名答辯人將分別於10月中至2024年2月中服刑完畢。控方於3月底才提出申請覆核，對他們造成心理影響。

上訴庭認為原審法官或有犯錯之處，判刑與其說法背道而馳，例如被告求情稱獲得父母支持而獲減刑2個月。上訴庭重申案例已闡明這類均非有效減刑理由，故認為不是明顯過輕的問題，而是原則問題。

案情指，警方在2019年11月18日早上8時許封鎖理大一帶，被告分別企圖由理工大學暢運道正門逃離理大。示威者與警方防線對峙，有人投擲汽油彈和硬物，被告其後分別由後門進入當時暫停開放的科學館，警方掃蕩至科學館時分別拘捕被告。

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記者：林育慧