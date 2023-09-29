【夜繽紛】韓國人氣女團開騷　亞博冰室及特色攤免費派1000 份小食飲品

今年中秋節，亞洲國際博覽館精心策劃一系列盛事帶動夜經濟，以多彩多姿的演唱會、「亞博館冰室」、特色攤檔等，揭開熱情洋溢的夜幕。適逢 9 月 29 日至 10 月 6 日是長達 8 天的「超級黃金週」，精彩娛樂活動有助吸引內地訪客以亞博館作為訪港其中一站，帶動訪客遊港消費，促進旅遊經濟。 亞博館即將迎來令人心跳加速的音樂盛事！

▲ 亞博館響應特區政府「香港夜繽紛」活動，特別延長「亞博館冰室」的服務時間及引入 「AWEsome 攤檔」。

韓國人氣女團開騷

首先，《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》 匯聚眾多才華橫溢的本地音樂人，讓樂迷感受多元音樂力量。

而韓國人氣女團 LE SSERAFIM 也將帶著她們首個巡迴演唱會《2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG》登陸亞博館，以勁歌熱舞為粉絲帶來首個香港演唱會。而今年將呈獻接近 100 場本地及國際演唱會，平均每星期就有最少一場演唱會於亞博館舉行！

▲ 9 月30日及10月1日，「亞博館冰室」將免費派發 1,000 份本地特色小食和飲品。

亞博館響應特區政府「香港夜繽紛」活動，特別延長「亞博館冰室」的服務時間及引入 「AWEsome 攤檔」。

9月30日及10月1日，「亞博館冰室」將免費派發1,000 份本地特色小食和飲品，只需下戴 AsiaWorld-Expo 手機應用程式並免費登記成為會員即可換領，讓觀眾在音樂的熱熾氛圍中 品味地道滋味。「AWEsome 攤檔」匯聚特色商品，有獨特本地手作，又有精緻飾物，讓大眾感受亞博館的熱情款待。

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