【購物地標】利奧坊舉辦「禮券消費Double Up」活動　盡享獨家優惠體驗

▲ 利奧坊舉辦「禮券消費Double Up」活動。

位於西九龍的利奧坊作為一個集合高雅品味和時尚購物的地標，即將於10月4日至11月3日舉辦「禮券消費Double Up」。這次活動旨在推動香港經濟，為消費者帶來更多機會盡情享受多間特色美食餐廳和精品店的消費優惠。

利奧坊匯集了眾多特色人氣餐廳，從米芝蓮推介食府到浪漫雅致的西餐廳，以及傳統風味的中菜館和賣相誘人的甜品店，每一家都帶來獨一無二的味覺體驗。同時還設有休閒戶外用品專門店，提供各種戶外活動所需的裝備和用品，令你在香港也可盡情享受大自然的樂趣。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

「禮券消費Double Up」期間，利奧坊將推出首次半價電子禮券優惠，這不僅提供更多的消費優惠，同時也是對於顧客長期以來的支持和厚愛的感謝之意。這次活動為遊客和本地居民帶來一個獨特的購物體驗，無論是與摯愛共度浪漫晚餐，或是與朋友們一起尋找最新潮的時尚單品，利奧坊都會是一個理想選擇。

最新影片推介：

集合多款人氣美食及精品

這次「禮券消費Double Up」活動中，利奧坊集結了眾多受歡迎的美食和精品，並推出半價優惠，讓顧客享受全新的購物和美食體驗。為了讓大家能夠盡情享受購物和美食的新體驗，利奧坊誠意推出首次「禮券消費Double Up」電子禮券優惠。

從10月4日至11月3日，顧客可以在網站上以港幣50元購買價值港幣100元的電子禮券，即買即用即減，相當於半價優惠！這些電子禮券可用於多家人氣餐廳和商戶，包括獲米芝蓮推薦的泰國餐廳「Restoran SAYA」、「想甜嚐甜」等受食家追捧的美食店，還有現場音樂表演餐廳「Lost Stars Livehouse Bar & Eatery」和露營專門店「大叔」等特色餐廳和商店。半價電子餐飲禮券數量有限，先到先得，售完即止。

利奧坊「禮券消費Double Up」詳情：

活動詳情 顧客只須以優惠價HK$50 便可購買價值HK$100利奧坊商戶電子禮券，多間不同商戶可供選擇。 開售日期 2023年10月4日至2023年11月3日或售完即止 電子禮券有效日期 2023年10月4日至2023年11月24日 參與商戶包括 利奧坊利得街11號

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery、Buzz、大叔、星級

利奧坊嘉善街18號

Restoran Saya、The Engine、想甜嚐甜、eaaat.here、老掌櫃東北菜館、hea- Wellness Boutique 售賣網頁 https://www.buys.hk/square_mile/html/e-voucher2023-checkout-zh.html 優惠受條款及細則約束 每位顧客只可於推廣期內購買最多3張的電子禮券。(每間商戶最多限購2張電子禮券) 。活動受細則及條款約束

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T