【外傭加薪】外傭「規定最低工資」9月30日起調高 膳食津貼加碼

▲ 政府宣布，明日(9月30日)起，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將調高百分之三，由現時每月4,730元增加至4,870元。(《愛回家之開心速遞》劇照)

過去3年多，疫情令來港外傭長期供不應求，引致外傭姐姐食住上，與僱主甚至與勞工處展開討論，要求加薪2成月薪逾6000元！雙職媽媽為了工作，聘請外傭更不可缺，要她們幫忙照顧小朋友才可安心工作。

今日(29日)政府宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將調高百分之三，由現時每月4,730元增加至4,870元，即是每月加了150元，僱主們留意喇！

最新影片推介：

疫情下封關，聘請外傭姐姐非常困難，而雙職媽媽為了工作，聘請外傭更不可缺，要她們幫忙照顧小朋友才可安心工作，有做得好的外傭更會向媽媽們(僱主)跳「草裙舞」，要求加薪百分之20以上，令不少僱主「局住俾」。不過疫情過去，加上通關，請外傭已經不算太難，僱主們更可以有其他選擇。

政府今日宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將調高百分之三，由現時每月4,730元增加至4,870元。

此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將由現時每月不少於1,196元增加40元至不少於1,236元。

新的「規定最低工資」及膳食津貼水平將適用於明日（九月三十日）起簽訂的所有外傭合約。

政府發言人說：「政府會定期檢討外傭的『規定最低工資』。在今年的檢討，我們已按既定機制仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景。在考慮以上因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整『規定最低工資』。政府亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，並決定提高有關津貼。」

在9月29日或之前按現時每月4,730元的「規定最低工資」和每月不少於1,196元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月27日（星期五）或之前送抵入境事務處（入境處）處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳