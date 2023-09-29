【周末好去處】旅發局夥小紅書推香港漫步指南　5條特色Citywalk路線漫遊香港

▲ 路線一：山海漫步

香港旅遊發展局與小紅書最近以城市漫步（Citywalk）為主題推出「香港漫步指南」，指南內有5條具有特色的香港旅行路線，不僅包括香港最熱門的打卡景點，還對重點節慶活動進行介紹，例如即將於9月底舉辦的中秋大坑舞火龍活動、5年後再次複辦的盛大國慶煙花匯演、將在10月開啓的城市萬聖節氣氛等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

路線一：山海漫步

北角健康街看海→春秧街欣賞電車穿過街市奇景→香港電影資料館了解香港電影文化→東岸公園看日落

路線二：文藝漫步

逛逛深水埗北河街街市→走訪「玩具街」福榮街→參觀「主教山」前深水埗配水庫（需預先預約）

路線三：塗鴉漫步

西營盤「壁畫村」藝裏坊→荷李活道至嘉咸街一帶與特色壁畫打卡→參觀中環大館→逛逛中環街市的不同商店→金鐘地鐵站塗鴉街

路線四：博物漫步

參觀香港故宮文化博物館→參觀M+博物館→富藝斯拍賣行觀賞作品預展→到訪文化地標K11 MUSEA→參觀香港科學館→參觀香港藝術館

路線五：霓虹漫步

逛逛太子花墟市集→遊走特色街頭金魚街及女人街→一訪廟街夜市

此外，K11 MUSEA、當代視覺文化博物館M+、中環街市也在同步佈置活動裝置，預計在國慶黃金周期間，即可前往合影打卡並領取「香港漫遊指南」活動限定周邊。

▲ 遊客可前往合影打卡並領取「香港漫遊指南」活動限定周邊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津