【非法集結】涉8.31半周年集會築路障　兩男女非法集結罪成囚5個月

▲ 兩男女涉紀念8.31事件期間築路障，就非法集結罪被判囚3個月。資料圖片

2020年太子站8.31事件半周年集會，37歲地盤工人和42歲女銷售員涉於旺角彌敦道一帶參與非法集結，曾搬欄杆及設置路障，兩人經審訊後被裁定非法集結罪成。裁判官判刑時指，考慮到兩名被告角色較同類案件低，是次非法集結的規模等因素，判監5個月。

被告符瑋鏘（37歲，地盤工人）和呂麗（42歲，銷售員），被控於2020年2月29日，在旺角山東街40號G至40號N外的範圍，與梁沛怡參與非法集結。

代表律師求情時指，是次事件的發生和社會的大環境有關，兩名被告的重犯機會不高，符承認不再犯案，呂則承認低估法律後果。

裁判官判刑時指，本案發生於旺角彌敦道一帶，79人被捕。涉案片段顯示兩名被告將欄杆搬到路面，現場亦被示威者架設路障，呂在警方驅散後不久重回現場。裁判官考慮兩名被告角色較同類案件低，是次非法集結的規模等因素，判兩人入獄5個月。

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記者：梁錦麟