【運動尖子】港隊跳繩隊跳入小學做體育老師　身教學生鍛鍊：生命影響生命

▲ 張老師最開心就是聽到學生的志願是當老師，而且是因為她。

運動除了強身健體外，還能以生命影響生命！中華基督教會的體育老師張婉茹，中三起開始跳繩，中七起第一次入選香港代表隊，代表香港到世界各地比賽，讀書和跳繩兩線發展，大學畢業後「跳」入基華做體育老師，除了教授知識外，張老師坦言最重要是希望學生們在運動中找到自己的長處和練成堅毅的性格。

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張老師在港隊訓練7年，她用辛苦來形容這7年:「一星期大約跳5日，冇私人生活，唔會約到朋友，唔會有家庭日，一次就練3個鐘，中間唔會有特別休息，飲啖水又再來過，好艱辛但好難忘。」

令張老師堅持下去的力量，是愛！她說：

真心喜歡這個運動，如果你不喜歡這個運動，真是練一天都會好辛苦，喜歡團隊感覺，跟其他隊員一齊練，時間容易過。

而跳繩也令到張老師重新找到自信，求學時她在上水區就讀一間BAND 1中學，學校注重學術，對於運動不太重視，「我全班派名尾20、尾40，讀到沒有自信，課外活動老師不會找我，因為通常找叻的小朋友，沒有發展空間，直至加入跳繩隊，加入後連成績都慢慢進步。」

▲ 一條繩改變了張老師的一生。文子健攝

父母不支持跳繩

她回想起當年中三上體育課時，老師叫每個學生都嘗試跳繩，我又跳到就開了跳繩隊，有了之後，在香港運動界有點成績，學校都愈來愈重視運動，更發現原來運動同讀書可以一齊做，學校方面都有些改革。

縱然跳到入港隊，但其實父母一直不支持，因為她經常受傷，甚至乎父母都缺席她的比賽作「無聲抗議」，父母認為「明明可以輕輕鬆鬆過生活，為何要這麼辛苦」但在張老師的心底裡，其實很想他們來看。直至2014跳繩世界賽在香港紅館舉辦，對我來說是很有意義，跳了這麼多年繩，香港終於做主辦方，那一次全家都來看來支持我很開心。

運動員轉做老師的挑戰

到現在成為一名體育老師，她也歸功於跳繩，

大學選讀了運動這一科，想興趣變成工作一部分，成就了我做老師的理想，聽到學生講想做老師，是因為我而想做老師，好感動，是生命影響生命感覺。

張老師坦言做體育老師，不是只教跳繩，還要吸收很多其他運動知識，考教練牌或上一些班，令到自己具備教體育能力。首年做老師時，她還仍然在港隊受訓「一星期練6日，夜晚練到12點，返到屋1點幾，睡的時候2點，聽朝起床是6點，再返工，最大挑戰休息不足，時間分配上好大挑戰。」

跳繩期間就算經常受傷，她也沒有想過放棄：

媽媽遺傳給我的性格，很堅毅又不怕辛苦，我見到我媽媽平時工作都是這樣，很辛苦但都繼續去做，我都學習到這個精神。

▲ 中華基督教會基華小學位於彩虹邨，充滿濃濃的人情味。文子健攝

陪伴是最好的教育

張老師認為要教好學生，最重要是陪伴，當做不到花式，陪伴一齊練，「當他們知道一齊的話，其實他們很多事情都可以完成，讀書唔得就陪佢，唔明可以問佢，但唔可以依賴。」

回想起多年教學生涯，張老師表示最難忘是有一年做5年級班主任，一個傳聞很頑皮的小朋友，成日發脾氣，我當時同全班講

我唔知你哋以前係點樣，我新來的，我希望大家有個新的自己給我看到，升了一級，就是新開始，做一個全新的自己。

張老師笑言原來傳聞是真的，這名小朋友很懶惰，完全不交功課，字又醜，不執書包，書包還有3年級、4年級的書，我就會陪他執書包，幫他分類，將3、4年級放回家中，送他一個筆袋，跟他說筆袋很珍貴，只有你才有，由學期頭用到學期完，操行提升，中學都去了心儀的學校，畢業後回來找我，他上年升中4要選科，他選科時問我意見，最後他如願選讀了電腦科，還拿成績表來給我看。曾經在老師眼中很有問題的學生，於陪伴下成長很大，最後甚至乎找到自己喜歡的科目上面發展。

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最幸福做到擅長的事

提到教育的願景，張老師希望學生找到自己的目標及方向，「我是非常認同小朋友如果可以在不同地方發光，他們不知道自己的運動是厲害的，找不到自己長處，可能在運動中了解自己特質，找到自己的價值，KEEP住練發現自己的堅持要可以。」她坦言會一路教落去，沒有想過轉工，「最幸福就是你做的東西，就是你最擅長的事情，每日返學都好開心，好ENJOY。」

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記者:陳麗薇