【運動尖子】10歲女童潛能大爆發 日踩3小時成「街坊車神」冠軍

▲ 年僅十歲的Cherry。她以總里數627.49公里成為「神隊友MVP (最具價值隊員)。

領展年度社區盛事「街坊車神挑戰賽2023」已於8月底圓滿結束。今年「街坊車神挑戰賽」新增的神隊友組賽事，結果由著名單車運動員黃金寶發起的Team Gold戰隊「一放到底」，成為累積里數最多的隊伍，而隊中踩車里數最多的選手，是年僅10歲的小學生、「樂富挑戰者Cherry」。她以總里數627.49公里成為「神隊友MVP（最具價值隊員）」，同時也奪得小車神組冠軍榮譽，成為今屆賽事的「雙料冠軍」。

年僅10歲的Cherry。她以總里數627.49公里成為「神隊友MVP (最具價值隊員)。她同時也奪得香港街坊小車神榮譽，成為今屆賽事的「雙料冠軍」。

Cherry去年參加上屆比賽但未有獲獎，今年她先後參加小車神及神隊友組別的賽事。在首輪將軍澳TKO Spot比賽時，她遇上了另一男生希晉，同時爭奪參加「街坊車神精英挑戰賽」五個出戰名額。大家同場比賽，互相激勵，兩人都希望以第一名出線。

「那星期我踩了兩至三天，每次踩3小時，個人估計踩了140次至150次左右，」Cherry說。短時間的力量爆發帶來好成績，使她與希晉成功取得在樂富廣場舉行的精英挑戰賽入場券，在星級教練黃金寶的帶領下，最終更勝出比賽。

在精英挑戰賽完結後，Cherry坦言其個人狀態已達頂峰，因此立即在樂富場地參加小車神組比賽，一口氣以三分鐘踩了3.362公里，創下個人最佳時間，並藉這成績成為「香港街坊小車神」。

「我之後也有到其他場地再比賽，但都未能突破在樂富的個人最佳成績，可見是精英挑戰賽谷起了我當天的狀態！」Cherry說。

今年奪得兩個大獎的Cherry，希望明年能夠繼續參賽，目標是挑戰「香港街坊女車神」榮銜。「我希望明年身高達到140厘米，便可參加女車神組別賽事，踩足5公里。」Cherry對此充滿期待。

小男孩為爭精英賽名額 踩足148次

與Cherry同場鬥車的希晉，同樣是在暑假準備升小學五年級。他首度參賽，便抱着「很想贏、不想被別人超越」的鬥心，為了取得精英挑戰賽的名額，在賽期內合共踩了148次，總里數達300公里。最終他成功入圍，與Cherry及其他三名隊員，出戰精英挑戰賽。

希晉本身也有參加小車神組的比賽，但他說自己因為踩車次數不多，很快被其他人趕上，最終排名也不高。他看到精英挑戰賽的活動宣傳後，便主動加入了Team Gold戰隊，決心要成為首五名的勝出者，出戰挑戰賽。

「我很想參加挑戰賽，又很怕被別人趕上。比賽期間每天由下午兩點踩至五點半，合計踩了148次，共300公里！」希晉回憶每次踩完之後，腦海裏只得一個「累」字。

希晉很期待明年能夠在將軍澳再度參賽，目標是拿下小車神組的冠軍。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

文章獲823頻道授權轉載。