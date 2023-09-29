【醫療失誤】頭痛被誤診闌尾炎　25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝

▲ 頭痛被誤診闌尾炎，25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝。

英國有醫院疑斷錯症，令年輕病人死亡！一名25歲男子今年6月因頭痛及連續2周作嘔，於是到當地醫院檢查，且被診斷為闌尾炎，需進行切除手術。惟手術後，男子卻未見好轉，於進一步檢查時更發現腦部異常，不過，醫生卻指「機器有問題」否定檢查結果。男子其後陷入昏迷，轉到另一間醫院時，才確認罹患腦瘤，12天後更不幸死亡。

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據《每日郵報》報道，25歲男子Joshua Warner今年6月時，前往當地一間名為Darent Valley醫院求醫，經電腦斷層掃瞄，診斷為闌尾炎並接受手術切除。數小時後，本已出院的Joshua因感到強烈不適而折返醫院，據了解，當時醫院為他再檢查時，曾發現其腦部有異常，不過後來院方卻指電腦錯誤而駁回結果。

直到幾周過後，Joshua於8月20日於家中浴室突然昏迷，並被送往另一間名為Queen Elizabeth醫院，他的腦腫瘤才被診斷出來，不幸的是留醫12天後便不治去世。家屬悲傷透露，Joshua直到轉院，才檢查出大腦右側有顆巨大腫瘤，且已擴散到背部和腦幹。死者母親Eve Pateman怒斥涉事醫院不只誤診，更曾聲稱兒子服用毒品，甚至多次拒絕兒子的求診要求，導致兒子延誤治療。

死者家屬已對涉事醫院提出投訴，除了指控斷錯症外，又指責院方未有認真看待患者表達「腸胃沒不適」，以及拒絕相信儀器數據。另當地國民保健署（NHS）機構傳出已介入調查。

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責任編輯：羅嘉欣