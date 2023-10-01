  • 29°C
香港時間 : 20231001日 (週日) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】

娛樂 19:24 2023/10/01

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

TVB J2台推出15集自家製旗艦綜藝節目《我要瞓鬥》，為《恐懼鬥室》式求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。

當中比賽內，胡美貽（Nicole）與陳若思（Amber）曾實行擾敵政策，Amber負責大嗌擾人休息，另一邊Nicole每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。

【我要瞓鬥】陳若思測驗攞高分成眾矢之的　胡美貽䟴床策略阻人養神

點擊圖片放大
+5
+4

成為J2女神

現年27歲的陳若思（Amber）於2020年參加《香港小姐競選》入行，雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人，並為《Think Big 天地》、《Hands Up》兒童節目主持，至8月初離開節目。

她之後參演劇集，並會為J2節目擔任主持，包括《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》及《港女野人》，漸漸成為J2女神。

《港女野人》

改行可愛甜美風格

不過未選港姐入TVB前，Amber已獲宅男注意。在2018年的動漫節，當時她與保錡前女友賴嘉賢（Carrie）同為PlayStation擔當模特兒，之後也拍下一些Cosplay、性感泳照。於2019年，更參與拍由司徒夾帶主理的寫真集《私圖》（第二冊）。

選港姐入TVB後一段日子後，她於在2021年10月在IG宣布改名陳若思，Amber寫道：「靜靜雞話俾大家聽 我改咗個名 叫陳若思 大家以後可以叫我做思思 多多指教」。

另外，Amber已在IG刪去以前性感照與Cosplay相片，不過平時仍不時更新IＧ，大派福利，只是現在改以可愛、甜美風格為主，但也輕露纖腰、事業線，只不如以往般「搏到盡」，但也盡量滿足粉絲，十分識做。

點擊圖片放大
+27
+26

與鍾培生傳緋聞

去年，Amber被爆與袁嘉敏公開鬧爆為人渣的「富三代」鍾培生（Derek）有過一段情，甚至傳被對方包養。對於緋聞，她直言認識Derek，但否認二人曾拍拖。

Amber指以前在電競公司工作，故與Derek已認識一段長時間，並會在很多電競場合一齊出現，才會令傳聞引起。二人於2015年認識，直到Derek的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的她就被鍾對方邀請加入電競女子隊。

她又指對方當她為妹妹，並指大家是朋友關係私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。而且，她更表示離職電競隊後，兩人已有很多年沒見，更透露對方正籌備結婚。

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

媽媽獨力養大

於單親家庭成長的Amber，與母親關係很好，也像一個家姐。她提到媽媽獨力養大她時不禁哽咽落淚：「她真的很愛錫我，從小到大都是媽媽照顧我，她一定辛苦。最令我感動的事就是養了我這麼多年，因為我覺得做媽媽是很大責任，不是誕下我之後不理我，是很長遠的（路）。」

媽媽對Amber寵愛有加，她亦訂下目標報答媽媽：「買樓給媽媽都是一個目標，但在香港買樓很難，亦希望吃飯可以吃得好點、住得舒服少少，不需要顧慮太多，我覺得已很好。很希望在媽媽有生之年，都可以養到她。」

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【有片】
22:03 2023/05/28
【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【有片】
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【獎門人】J2女神陳若思不經意晒腹肌　Amber修身有道大方分享貼士【多圖】
16:02 2023/09/11
【獎門人】J2女神陳若思不經意晒腹肌　Amber修身有道大方分享貼士【多圖】
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】
19:14 2023/09/13
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】

你可能感興趣

【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【有片】
22:03 2023/05/28
【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【有片】
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【獎門人】J2女神陳若思不經意晒腹肌　Amber修身有道大方分享貼士【多圖】
16:02 2023/09/11
【獎門人】J2女神陳若思不經意晒腹肌　Amber修身有道大方分享貼士【多圖】
陳若思 娛樂人物職業 演員 香港小姐 胡美貽 娛樂行業 Cosplay 緋聞 綜藝節目 鍾培生

最高瀏覽

鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬