【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】

TVB J2台推出15集自家製旗艦綜藝節目《我要瞓鬥》，為《恐懼鬥室》式求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。

當中比賽內，胡美貽（Nicole）與陳若思（Amber）曾實行擾敵政策，Amber負責大嗌擾人休息，另一邊Nicole每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。

【我要瞓鬥】陳若思測驗攞高分成眾矢之的 胡美貽䟴床策略阻人養神

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成為J2女神

現年27歲的陳若思（Amber）於2020年參加《香港小姐競選》入行，雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人，並為《Think Big 天地》、《Hands Up》兒童節目主持，至8月初離開節目。

她之後參演劇集，並會為J2節目擔任主持，包括《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》及《港女野人》，漸漸成為J2女神。

▲ 《港女野人》

改行可愛甜美風格

不過未選港姐入TVB前，Amber已獲宅男注意。在2018年的動漫節，當時她與保錡前女友賴嘉賢（Carrie）同為PlayStation擔當模特兒，之後也拍下一些Cosplay、性感泳照。於2019年，更參與拍由司徒夾帶主理的寫真集《私圖》（第二冊）。

選港姐入TVB後一段日子後，她於在2021年10月在IG宣布改名陳若思，Amber寫道：「靜靜雞話俾大家聽 我改咗個名 叫陳若思 大家以後可以叫我做思思 多多指教」。

另外，Amber已在IG刪去以前性感照與Cosplay相片，不過平時仍不時更新IＧ，大派福利，只是現在改以可愛、甜美風格為主，但也輕露纖腰、事業線，只不如以往般「搏到盡」，但也盡量滿足粉絲，十分識做。

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與鍾培生傳緋聞

去年，Amber被爆與袁嘉敏公開鬧爆為人渣的「富三代」鍾培生（Derek）有過一段情，甚至傳被對方包養。對於緋聞，她直言認識Derek，但否認二人曾拍拖。

Amber指以前在電競公司工作，故與Derek已認識一段長時間，並會在很多電競場合一齊出現，才會令傳聞引起。二人於2015年認識，直到Derek的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的她就被鍾對方邀請加入電競女子隊。

她又指對方當她為妹妹，並指大家是朋友關係私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。而且，她更表示離職電競隊後，兩人已有很多年沒見，更透露對方正籌備結婚。

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媽媽獨力養大

於單親家庭成長的Amber，與母親關係很好，也像一個家姐。她提到媽媽獨力養大她時不禁哽咽落淚：「她真的很愛錫我，從小到大都是媽媽照顧我，她一定辛苦。最令我感動的事就是養了我這麼多年，因為我覺得做媽媽是很大責任，不是誕下我之後不理我，是很長遠的（路）。」

媽媽對Amber寵愛有加，她亦訂下目標報答媽媽：「買樓給媽媽都是一個目標，但在香港買樓很難，亦希望吃飯可以吃得好點、住得舒服少少，不需要顧慮太多，我覺得已很好。很希望在媽媽有生之年，都可以養到她。」

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