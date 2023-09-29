【癌症殺手】頸生腫塊恐是6種癌症象徵　醫生教路3招分辨惡性腫瘤

▲ 台灣有醫生指出頸部生腫塊或淋巴結腫大可能是患癌警號，並教路3招辨認惡性腫瘤。

頸部莫名出現腫塊或淋巴結腫大，可能是罹癌警號！台灣頭頸外科醫生邱正宏指出，頸部淋巴結腫大可能是罹患6種癌症，並教路3招自行分辨惡性腫瘤的方法，供民眾參考。

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邱正宏在節目《健康2.0》上講解，淋巴系統在人體中具有免疫功能，當身上有淋巴結腫大時，就代表有感染或發炎的情況。他又將淋巴系統形容為「海防部隊」，主要的工作就是避免細菌及病毒入侵；當淋巴結偵測到身體外部有病毒來襲時，就會發生腫脹發炎，而當身體內部細胞發生病變，例如癌細胞，淋巴結亦會出現腫大的情況。

為何要特別留意頸部的淋巴結？邱正宏就解釋，因為頸部是外來物入侵必經的地方，包括呼吸、進食等，這些行為都會讓細菌和病毒更容易進入身體，因此需要特別注意。

那麼，淋巴結腫大可能代表患上甚麼癌症？邱正宏就表示，最常見的分別是口腔癌和鼻咽癌，通常出現在頸部中間以上的區域；如果在頸部左邊鎖骨上出現淋巴腫大，則多為胃癌的轉移，也有可能是肺癌、肝癌或腸癌。此外，如果女性的腋下位置出現淋巴結腫大或腫塊，有可能是罹患乳癌，如果是鼠蹊部淋巴腫大，可能是子宮頸癌；男性若在鼠蹊部、腹股溝等部位有淋巴腫大，則有可能是患上泌尿道疾病，此類情況一律建議盡快求醫。

一般人可以如何辨認惡性腫瘤？邱正宏就提供以下3種方法，幫助民眾分辨頸部的腫塊是否為惡性腫瘤：

1. 僅身體單邊出現腫塊

如果腫塊只在身體一側出現，而且形狀不對稱，可能就是一個警訊。正常的免疫反應通常會導致對稱的腫脹，例如感冒時，脖子兩側的淋巴結都會腫脹。因此一旦發現只有一側腫脹，就需要特別關注。

2. 腫塊如石頭堅硬且不會動

如果觸摸到的腫塊感覺像石頭一樣堅硬、無痛感，且不會移動，這可能是惡性腫瘤轉移而引起的淋巴結腫大。

3.無傷口或感染卻變大、直徑超過2cm

正常的淋巴結大小通常與米粒相若，即使在感冒或發炎時也不會超過2cm。如果腫塊的直徑超過3cm，便應該要引起警惕。

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責任編輯：羅嘉欣