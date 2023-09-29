【怒炒外傭】將馬桶布當抹桌布死不認錯 女僱主怒炒邋遢外傭歡呼：身心解放

▲ 僱主怒炒外傭後歡呼，身心舒暢！

香港的家庭一般都是雙薪夫婦，大部份都會僱用外傭幫忙照顧家庭，尤其菲律賓女傭較受歡迎，因為她們懂英語又較醒目，不過「請姐姐」真是講彩數，如果遇着態度惡劣又衛生習慣差的外傭，都幾頭痕。新加坡一名女僱主將親身聘請外傭的慘痛經歷公諸於世，望各位僱主引以為鑑，不要心軟，如果發現外傭有問題，就要果斷換掉。

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該名女僱主Z小姐在社交平台上撰文表示，自己最近辭退了服務2年的菲傭 Joan，原因是Joan的衛生習慣令Z小姐忍無可忍，包括將擦馬桶的布和廚房擦桌子的布混淆，而且一錯再錯，即使Z小姐已多次提醒，但對方依然「冇心裝載」，令Z小姐氣炸。

我真的真的要罵人！把擦廁所地板的抹布和廚房擦桌子的抹布搞混了，還不肯承認自己弄錯了。

見到污水女主人嬲爆

雖然女傭辯稱她是第一次犯錯，但Z小姐實在不放心，於是把廚房抹布拿回來洗，結果她看到那桶污水就反眼。Z小姐說︰「女傭指這是昨天第一次拿出來曬，就搞錯了。廚房的那塊還在外面，我不放心，我自己洗了，我洗完並給她看那桶污水，擦桌子嗎？」

Z小姐還貼上與女傭的訊息截圖，兩人對話中，女傭完全把兩塊布弄錯了，令Z小姐覺要當面對質，但女傭回家後的態度更讓她生氣，因為女傭回來後就從她身邊飄過去洗澡，Z小姐嬲到攔住她質問：「你不覺得你犯了一個嚴重的錯誤，應該和我談談？你什麽都不說就跳過我？」女傭回答︰「我剛從外面回來，我需要洗個澡，先想想。」

女僱主怒炒寸爆菲傭

Z小姐表示︰「期間她沒有叫我ma（女士），我讓她解釋怎麽會犯錯，她歪著脖子說︰『我不知道，下意識給了我一個白（眼）。」令小姐怒吼︰「回菲律賓去吧！我用1500美元(約港幣11,700元)送你回家，現在就給我走人！」

Z小姐於是直接暫停女傭服務，女傭立即態度180度大變，不但向Z小姐求情，說她急需這份工作養家糊口，尤其是弟弟還在讀大學，要幫忙交學費。即便如此，Z小姐還是決定將女傭送走，並給新加坡人力資源部發了郵件，詳細說明了事情的來龍去脈，但她不後悔，尤其是看到女傭的枕頭後，她更覺得自己是明智的決定。她表示︰

女傭走了，我打掃衛生，看到她的枕頭，我整個人嚇到，用了她兩年多，我活該！她走了，我的身心得到了解放和解脫。

她更鼓勵大家，如果發現女傭有問題就果斷更換，因為︰「你會豁然開朗，脫胎換骨！」

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