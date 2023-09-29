【家族榮耀之繼承者】佘詩曼被怒摑神情盡顯視后功架　羅嘉良毒打吳岱融大鬥法

▲ 大家好期待睇呀！

由佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、張鳳妮、陳瀅、王敏奕等主演家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》，早前他們已經完成在馬來西亞的拍攝，並將會在港繼續完成餘下場口。

【家族榮耀之繼承者】佘詩曼完成新劇拍攝返港 獲粉絲送應援車加放煙花勁開心

阿佘大展演技

近日此劇已經有預告片段率先在內地網上傳出，從片中可見，阿佘為新上任的公司高層，但被羅嘉良為主的老臣子派打壓，阿佘回家後更被余安安怒摑。

當刻阿佘展現精湛演技，從無奈與委屈的神情慢慢地在臉上表露出來，表情﹑眼神做得細膩到位，盡顯視后功架。

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劇情緊湊刺激

片中提到余安安是家中比較強勢的一位，在家中「話晒事」，但最後卻被捉了，還遭一盤冷水照頭淋。而陳靜（Dada）則是故意被安排進入丘家，與許紹雄演夫妻。

至於一直演奸角的吳岱融，有別以往角色，更被羅嘉良按在地上瘋狂地毒打，不過男主角林峯卻未在片段露面。

預告片釋出後，一班網民都大感期待，皆因劇中個個也是好戲之人，更表示屆時必定引起追劇潮！

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