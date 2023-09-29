陳奕迅完成巡演溫哥華過中秋　Eason宣布即將出新碟

▲ Eason完成巡演。

陳奕迅用了一個多月 巡演北美，創下首個華人歌手於北美Arena開六場演唱會的紀錄，並且是首位踏足San Francisco Chase Center 開show 的亞洲歌手。

Eason由8月27日飛去紐約，到9月27日才返港， 一個月時間到過紐約、多倫多、芝加哥、洛杉磯等地，近七萬人觀眾看過他的演出，創下驕人成績。

他是華人第一位歌手於三藩市San Francisco Chase Center演出， Eason謙稱：「係咪第一個唔係咩特別，我最緊要反而係觀眾睇得開心，明我個騷講咩，最開心收到唔少歌迷睇完騷留言， 話入場聽到好多從來冇聽過嘅歌，如《十年》、《單車》......但演唱會完了發現未聽過嘅歌都好好聽， 現在歌單都係我嘅新歌。我估佢地係接收到個騷，先係令我最開心。」

留在溫哥華過中秋

網傳Eason溫哥華門票賣得不好，Eason於溫哥華台上笑道：「 好多謝你哋， 之前話溫哥華係賣得最差，但依家又唔係好覺喎....咪又滿晒，比多啲掌聲大家！」

因為溫哥華是北美的尾場，所以安歌時他唱了3首歌，令觀眾十分開心，又忍不住口爆出好消息，5年沒有出唱片的他向觀眾說：「我就快出碟啦！隻碟同Fear and Dreams 好有關係， 好希望隻碟可以帶到力量俾大家，喺大家經歷過好多唔好嘅事、壓力同驚恐之後，可以一齊停一停，放鬆呼一口氣， 抬頭再望，原來重有路可以繼續行， 幾時出稍後會公佈。」

演出完之後， Eason留於溫哥華過中秋，跟當地好朋友聚舊，他表示:「祝大家中秋節快樂呀！唱完溫哥華就唔落雨天，天氣好好，我出左去享受下城市氣氛，當地真係好多老朋友，所以就留多兩日大家一齊過節開心下，之後返到香港就要收拾心情，為十月澳門9場演唱會做準備啦。」

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