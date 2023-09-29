【拔罐治療】女子SPA拔罐起火燙傷需植皮　會所稱剛開業無錢拒付全額手術費

▲ 女子SPA拔罐起火燙傷需植皮，會所稱剛開業無錢，拒付全額手術費。

不少人注重養生，或會接受推拿、拔火罐等治療方式。內地一名女子日前就到一間SPA會所，接受拔火罐療程卻起火燙傷，需接受豬皮移植手術，目前傷者正與涉事會所交涉。

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綜合內地媒體報道，上海一名顧姓男子在9月25日求助當地媒體，指他和費姓女友在9月19日晚上，去附近新開的「水漾薈影院足道湯泉SPA」，期間顧男接受精油推背，費女則接受拔火罐。

惟快將結束時，顧男卻聽到女友驚呼聲，並發現女友身上有約10個火罐，已著火。最終他花了1、2分鐘才把火罐一一拍掉，並將費女送往醫院。

醫生診斷費女為2度燙傷，全身灼傷面積為兩成，主要集中在左上肢、軀幹部上。顧男指控，是技師不慎將酒精撒到費女背上才肇禍。費女入院首晚發高燒到39度，血液樣本白血球數值偏高，醫生研判其需在第2天接受植皮手術，初步估計手術費約需2、30萬元（人民幣，下同）。

顧男指，會所員工前期有陪同其女友就醫，並墊付約2萬元醫藥費。但面對女友高昂的手術費，涉事會所卻以「無錢」為理由，拒絕付款。

會所葉姓負責人表示，會所現正處於經營初期，非常困難，因此無法一下子將30萬元存入費女賬戶。而他們將會給費女一張存有9000多元金額的消費卡，以表歉意。目前雙方正就事件協調中。

中醫拆解3類人不宜拔罐

註冊中醫師張琛曾分享，拔罐是透過玻璃罐令其真空或減壓，藉以吸附着患處皮膚，目的是刺激患處。常用於大關節或大面積的痛症，例如肩膊病、腰痛等，目的是緩減痛症、止痛及疏通經絡，達到治病效果。

張琛續指，不少病人都怕拔罐後出現又圓又大的紫色圈，或痛感而拒絕接受拔罐治療。其實被拔罐的病人在過程中，或會在一瞬間有被拉緊的不適感，而一般來說拔罐後病人都覺得放鬆，部分病人會說拔罐後有「很爽」的感覺。

張琛指出，中醫師拔罐會配合辨證思維，如果是痛症，中醫師會找出病灶作針對性治療。如需拔罐，必須了解當下身體狀況，特別是部分病人如孕婦、濕疹患者或嚴重皮膚病者，並不適合拔罐。

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責任編輯：羅嘉欣