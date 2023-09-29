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【珍惜生命】港大男生百周年校園墮山坡　當場證實不治

社會 17:55 2023/09/29

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港大百周年校園。（資料圖片）

港大有人墮樓。警方今日（29日）下午4時17分接報，指在港大百周年校園，一名男子倒臥在山坡，懷疑他從高處墮下。據了解，事主為港大學生，港大校長張翔事後亦有到場了解，離開時向傳媒表示，校方正在調查，對事件感到難過。

救援人員接報到場後，該名男子當場被證實不治。警方正調查事件，相信該男生由港大百周年校園賽馬會教學樓平台墮下，跌落山坡倒臥現場。

香港大學表示，對有學生離世感到極度痛心，又指大學珍視每一位學生，大學學生發展及資源中心願隨時聆聽和協助有需要的學生。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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