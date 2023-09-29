【施政報告】李家超︰將在《施政報告》提政策措施　為香港經濟再添新動能

▲ 行政長官李家超。（政府新聞網圖片）

特首李家超今日出席香港中華出入口商會慶祝國慶74周年的酒會。他預告，將在下月發表的第二份《施政報告》中，提出政策措施，為香港經濟再添新動能。



李家超提到，二十大報告指出，要推進高水平對外開放，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，發展數字貿易，加快建設貿易強國。而香港作為國際貿易中心，進出口貿易一直是香港經濟的重要支柱。他續指，近年國際貿易市場發生了很大的變化。從地緣政治、金融緊縮，以至科技發展、新冠疫情等，都影響了市場對商品的需求。香港的生產商和貿易商都要面對這些挑戰，不過，李家超認為，進出口業界面前的機遇更加多。在國家「十四五」規劃的支持下，香港將繼續提升作為國際貿易中心的地位，同時以在國內國際雙循環的格局中，參與和貢獻國家經濟進一步發展，為香港進出口企業的未來發展帶來更多商機。

為了協助業界，李家超說，港府積極為香港商家拓展新市場，一方面支援企業開拓內銷業務，包括致力豐富CEPA的內容以及提供資助和資訊讓企業更好發展內地市場，同時尋求與更多國家簽署自由貿易協定以擴大香港的經貿網絡和鼓勵企業積極參與共建「一帶一路」，開拓「一帶一路」沿線國家的新興市場。下月發表的《施政報告》，亦會提出政策措施，為香港經濟再添新動能。

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記者：戴朗希