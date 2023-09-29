【吸煙禍害】電子煙潮席捲香港 前單車運動員馬詠茹提醒禍害更深

前香港女子單車運動員馬詠茹，大談吸煙禍害。她指運動健康和身體管理是「雞和雞蛋」的關係，恒常運動的習慣讓我們鍛鍊出健康體魄，但當健康出現問題，想出去跑一個圈，都不是容易的事情。吸煙的壞處人所共知，如果世上有一項職業絕對是煙民不宜，那就一定非運動員莫屬。當中最大原因是煙草產品的化學物質會降低紅血球運輸氧氣的能力，專業運動員的運動量龐大，更需要大量氧氣供應，體內氧氣不足，將影響運動員的耐力、力量和速度表現。

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除了影響肺部功能和增加心血管疾病風險，還有一點普羅大眾未必留意，但我們的「軍醫」，即運動醫療團隊經常提醒我們：煙草中的有害物質還會影響身體組織修復的過程，拖慢受傷後復元的時間。不過，煙草商銷售手法層出不窮，當一般人對「smoking」產生負面反應，他們又以另一款新產品「vaping」取而代之，最初見到這個字，我也不知道原來它就是「換湯不換藥」的電子煙。

電子煙同樣含致癌物

電子煙是其中一種「另類吸煙產品」，在全球多個國家日漸流行，煙商標榜電子煙的化學物質較少，又加入了不同口味，例如水果、糖果和薄荷味道等，被包裝成無害又時尚的產品。不少年輕人最初抱著一試無妨的心態，最後卻染上吸食電子煙的惡習。

▲ 前香港女子單車運動員馬詠茹，大談吸煙禍害。

其實電子煙的煙霧同樣含有多種有害物質及致癌物，例如尼古丁、甲醛等；此外，愛美的男女生要特別留意：電子煙使用的溶劑丙二醇（Propylene Glycol)更會刺激皮膚，過度使用會導致皮膚炎和脫髮問題！

已變成美國風土病

青少年吸食電子煙的情況在不少西方國家已響起警號。美國密歇根大學(University of Michigan) 自1975年起定期進行有關青少年煙酒或藥物濫用的調查，發現從2014年起，在美國吸食電子煙的年輕人已超越傳統香煙，去年調查更發現，12年級（約17歲）的高中學生，超過兩成曾在過去30日使用含有尼古丁的電子煙產品。

學者形容，電子煙由美國青少年之間的「流行病」（epidemic），正式發展成為一種難以消除的「風土病」（endemic）。有西方國家前居可鑑，我們在它波及香港青少年之前，政府開展控煙策略公眾諮詢，我期待看見禁食電子煙，保護新一代免受煙草禍害。

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