【努力不懈】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

▲ 家族經營泰國餐廳的王勤傑不甘於生活平淡，會考後返泰國當兵，啟發他返香港考消防。

香港是一個多元文化社會，很多少數族裔在港落地生根，下一代在港出世，說得一口流利廣東話融入社會。在「小泰國」九龍城，就有不少「泰二代」接手經營餐廳及商舖，其中一間泰國餐廳的太子爺王勤傑（Kit）卻不甘於安穩生活，寧出去打工捱苦，更自願返泰國當兵。就在當兵的日子中，讓他萌生返港考消防的想法。

有留意ViuTV節目的你，是否覺得阿傑有點面善？對，他就是真人騷節目《姊妹們的國際市場》的純正泰國人阿傑，被定型為追求KOL嘉盈不果的痴心男。阿傑淡然說拍畢節目後3個月，仍有和嘉盈在IG聯絡，但最近有見對方人氣漸高，就不便打擾。

▲ 阿傑的媽媽是泰北人，爸爸來自彭世洛府。（文子健攝）

拍真人騷學識與人溝通

他坦言自己認真參與節目，演出真誠、自然流露，「因為認真才好看，如果尷尬夾硬做就會不自然，令節目不好看。」他感謝節目讓他上了人生重要一課，體驗到最多從未接觸過的人和事，「我享受與幕前幕後的人溝通，他們的對話和想法都很豐富，我覺得有新鮮感。」

追求不同的生活體驗，是阿傑的人生目標，「人生是有高低，我覺得不可以只行平路，這樣人生就過得不精彩。」阿傑認為在不同範疇學得愈多，未來做任何決定都會較容易。所以從升中一至今年30歲，無論在學校讀書到工作，都沒有一項有聯繫。

▲ 阿傑的家族在九龍城經營泰國餐廳，是該區最受歡迎餐廳之一。（文子健攝）

暑假剃頭做和尚嚇怕同學

「我升中一時的暑假，與孖生哥哥返過去媽媽家鄉清邁做和尚仔，是我人生第一次體驗。」當時他和哥哥要剃光頭髮和眼眉，上半身要完全沒有毛髮，10日修行完畢後，他們返學即成為焦點！

我們當時像個外星人，身型又像營養不良。兩個光頭佬、沒有眼眉的人身穿全白色校服，第一日返學校，個個都望實我們，咩料呀？

中三被迫轉校 會考個位數

兩兄弟就讀位於新蒲崗的李求恩紀念中學，鄰近九龍城，但阿傑沒心機讀書，成績差、經常遲到缺課，到中三學校要減班，阿傑就被踢出校，轉讀香港兆基創意書院，主修設計與視覺和選修電腦。阿傑坦言對這些範疇沒有抱負，只為好奇而讀，「我去到學校才得悉讀甚麼內容。」

香港兆基創意書院提供雙軌課程，學生現時可一邊修讀《創意藝術文憑》，一邊修讀中學文憑課程（DSE）。阿傑是末代會考生，當年只考取個位數，「不敢說分數了，好低！」阿傑甚麼都可以透露，惟獨會考分數他不欲再提，但他沒有後悔不努力讀書，他解釋：

如果我努力讀書考入大學，就沒有機會體驗當兵生活；或者我沒有出來打工，就不會體驗這麼多。

會考後返泰國當兵啟發人生

完成會考後，阿傑有感百無聊賴，在媽媽提議下，阿傑嘗試返泰國當兵，一來夠歲數，二來他有資格只申請做1年，毋須做足2年，他解釋：「如果學歷低過中六，就要做2年。香港會考被當地視為中六學歷，所以我可選做1年，不用抽籤，而且能自選地方。我好幸運，嫲嫲識人在曼谷做軍人，就介紹我過去加入儀仗部隊。」原來當兵都要有學歷！

服兵役的日子，卻為他確立了人生志向。平日他除了軍訓和執行儀仗任務之外，還經常外出搬運幫人。他最深刻一次是軍營附近的火警，去到現場火種雖已熄滅，但附近有很多居民無家可歸，他就幫居民搬物資去暫避的地方，「當刻他們都感謝我，那份滿足感幾好。」

軍人講求紀律，有事集體負責。阿傑憶起最深刻一次就是有晚在睡夢中被吵醒，要馬上集合點人數，原來有7個人鑿牆偷走出去尋歡，被長官發現。結果除了這7個人要嚴厲處罰之外，其他人包括阿傑就要被迫做700下俯後撑。

要做到他們回來為止，那一刻我覺得自己最無辜，明明自己好乖在軍營睡覺，竟然被你們破壞秩序的人連累我們受罰。

不斷轉工 豐富人生經驗

服兵役是阿傑至今最深刻的經驗，辛苦了一年後，他放鬆自己嘗試不同工作，他逐一數出：「我做過物流、順豐、廚房學徒，由於我做開飲食業，我又在戲院小賣部賣過爆谷、斟汽水，還賣過Pizza、快餐店跟車、大商場保安等…」他最近一份工是在連鎖咖啡店做咖啡師，又學多一項技能。

因為人只能活一次，不能從頭再來。我很喜歡接受新事物，甚麼都想嘗試，我才會知道自己比較適合做甚麼。

在咖啡店工作時，得知他的經理與自己同齡，「我就做最低階職位。」但阿傑不感羨慕，雖然他過去10年都在咖啡店工作，已晉身經理並儲下一筆錢，但在阿傑眼中，他只是百多間分店其中一位經理而已，其後更因為出了一些問題，轉去做另一間咖啡店的普通職位。「過去10年他只圍著咖啡來轉，無甚精彩。」阿傑淡然道。

30歲確立志向 隨兄投考消防

今年30歲的阿傑，有感人生已到了一個重要關口，終發覺自己一事無成，想追求長遠目標，安定下來。回想由會考至今，最有滿足感就是當兵助人為樂的日子。有見哥哥今年2月成為本港首位泰裔消防員，他他決定跟隨哥哥投考消防，銳意成為第二位泰裔消防員。

我發覺消防員有較多機會去幫人，且榮譽感及挑戰性較高。我曾經受訓過，都想繼續挑戰自己的能力。

為了投考消防員，阿傑相隔10年重返校園修讀毅進文憑課程，當時課程在疫情期間進行，總算成功合格取得證書，符合投考消防的最低入職要求。現時阿傑正等待入學堂，較擔心筆試，對體能訓練則充滿信心。

我當過兵，我知道甚麼叫辛苦我忍得，最痛苦那刻我經歷過，我知道怎樣發揮。其實當兵不累，學識如何與別人相處，比體能更為重要。

加入廣播界推動泰國文化

阿傑是一個不能停下來的人，最近又成為港台的「CIBS e.m.y.廣播青年」推動泰國文化，並與另外三位不同族裔背景的青年包括印尼混血兒柯佩庭（Fiona）、非洲人梅愷睿（Eto）及有巴基斯坦血統的Hussain Maryam Bibi（Bibi），一同推廣可供少數族裔製作自家語言電台節目的CIBS平台。

四人將透過參與CIBS宣傳活動向本地少數族裔社群分享「CIBS人人廣播」的信息，並讓更多人認識少數族裔的香港故事，透過廣播促進社區共融。

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記者：林綺玲