【國慶】工商界國慶酒會星光熠熠　現任特首及3前特首撐場

▲ 「香港工商界同胞慶祝國慶籌委會」今日舉行「慶祝中國成立74 周年國慶酒會」。(籌委會供圖)

香港工商界今日舉行國慶74 周年酒會，現場星光熠熠，除有特首李家超，有3位前特首梁振英、林鄭月娥和曾蔭權出席，有3位司局長，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和勞工及福利局局長孫玉菡。外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝亦有出席。

「香港工商界同胞慶祝國慶籌委會」今日在港島香格里拉大酒店舉行「慶祝中國成立74 周年國慶酒會」，梁振英、李家超、中聯辦副主任尹宗華、李永勝、陳國基、陳茂波及立法會主席梁君彥任主禮嘉賓。曾蔭權、林鄭月娥、孫玉菡、海關關長何珮珊、中聯辦協調部部長朱文、外交部駐港特派員公署國際部主任王劍，全國人大常委李慧琼，逾500位工商各界政要出席酒會。

籌委會主席團成員包括香港中華總商會會長蔡冠深及副會長曾智明，香港中國企業協會副會長兼總裁于曉及副會長李曦光、廠商會會長史立德及常務副會長盧金榮、香港工業總會主席莊子雄及常務副主席陳祖恒、香港總商會主席阮蘇少湄及常務副主席陳瑞娟，以及香港地產建設商會執委會主席梁志堅及秘書長龍漢標等有出席。

籌委會主席團執行主席蔡冠深致辭表示，香港工商界通過積極配合內地參與「一帶一路」建設，香港工商界在配合推進區域合作建設可發揮三方面功能優勢：一是強化與內地金融產業互聯互通，跟大灣區金融機構推動更多元化人民幣投 資產品與服務，探索大灣區數字經濟新領域發展；二是積極推動創新科技發展，尤其加強與深圳合作構建創新科技樞紐，對接國家科技戰略布局，吸引海內外高科技人才和尖端技術資源落戶，推動建設國際創新科技中心；三是通過與內地和海外企業廣泛的聯繫網絡，支援海外企業開拓內地特別是大灣區市場，亦為內地企業探索海外商機鋪橋搭路，著力發揮「內聯外通」的橋樑功能。

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責任編輯：區綽彥