恒基「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」 　參加獲取豐富獎品

▲ 恒基地產「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」

恒基兆業地產集團(「恒基地產」)恒基地產延續「築動你想像 Realising Your Imagination」的品牌信念,於即日至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」,首次融入全球科技新趨勢生成式人工智能(Generative AI)技術,鼓勵公眾攜手構想未來中環海濱長廊的美好藍圖。集團期望啟發新一代,並協助他們掌握創新科技,孕育想像力和創造力。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示:「恒基地產的中環新海濱發展項目以「橋樑」作為整個發展的設計概念,此世界級地標將提供大量綠化及公共空間,實現永續未來的願景。我們以人為本,希望在城中心塑造一個蓬勃的社區,持續開發「海濱共享空間」作為城市的寶貴資產。因此希望大眾能一同透過AI 人工智能科技發揮對這個未來共融社區的想像。」

▲ 3b. 恒基地產_中環新海濱三號用地噴泉廣場(此效果圖僅供參考及將以最終設計為準)

推動創新永續生活

以「永續生活」指令生成的中環新海濱構想圖由建築師及AI藝術家Shail Patel生成的AI圖像從「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」的指令啟發 構想未來中環新海濱公共空間中環新海濱三號用地將成為中環核心區和海濱的重要連接,提供大量戶外空間,連繫社區。

是次「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」,藉先進生成式人工智能(Generative AI)技術,徵集大眾對未來中環新海濱的構想。公眾可以兩個不同視角下的香港中環新海濱三號用地設計圖為藍本,選擇符合個人對未來三號用地想像的指令(Prompt),人工智能即可生成專屬的中環新海濱構想圖。徵

▲ 恒基地產_AI圖像由國際知名建築師及AI藝術家Shail Patel生成(圖像僅供參考)

是次企劃特別挑選「空中俯瞰」圖及「噴泉廣場」圖,公眾可從「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」的指令啟發,如在「空中俯瞰」圖上挑選「節約能源」的指令,圖中的海濱有機會出現太陽能或風力發電等裝置;選擇「低碳生活」的指令,圖中便會在和煦陽光中被參天巨樹覆蓋;選擇「藝術文化」的指令,即有機會看到海濱沉浸在大型演唱會、水舞表演、璀燦煙花等大型活動氛圍之中。

公眾亦可於另一「噴泉廣場」的圖則展現了更多人工智能生成的休閒設施,例如挑選「生物多樣性」的指令,噴泉四周即轉化成花鳥蝴蝶園;添上「購物/美食」的指令後,廣場上即滿佈不同的戶外市集;選擇「健康生活」的指令,即可讓瑜珈、慢跑、野餐等慢活態度展現眼前,為自己和下一代締造理想未來。

▲ AI人工智能工作坊

贏取豐富獎品

登記Henderson Land Wallet獲贈米芝蓮餐飲禮遇或創意AI工作坊公眾除可於「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企 劃 」網站 ( https://happenings.hld.com/tc/ ) , 以人工智能生成專屬的中環新海濱三號用地作品,只需登記Henderson Land Wallet,更可獲得超過20間集團旗下或聯營合作伙伴的星級禮遇或創意AI工作坊,總值接近90萬元。

當中包括:CulinArt 1862 兩道菜晚市套餐禮券(價值$458)、AMOUR Aesthetic RF LIFT 射頻緊膚面部療程(價值$1,280)、 H Zentre日系雞尾酒吧「room 3」指定套餐折扣價$388(原價$618)、 H Queen’s米芝蓮 餐廳「Arbor」指定晚餐菜單買三送一(折扣額$2,288)、月山$100餐飲禮券、「當文歷餅店」堂食單點75折、Mira Dining $100餐飲禮券(Cuisine Cuisine ifc/JAJA/ 翠亨邨)及香港四季酒店9折享用水療服務等,盡享悠閒體驗。更多禮遇詳情請參閱附件一(禮遇數量有限,換完即止; 須受條款及細則約束)。

▲ 星級禮遇 Mira Dining (JAJA)

公眾亦可報名參加10月及11月指定周末舉行的「AI人工智能工作坊」,工作坊分別由致力孕育青少年,為他們提供專業而多元化青年活動的香港青年協會,及總部設於香港的全球科技培訓及內容創作公司PREFACE舉辦,介紹最新的技術和科技議題,包括ChatGPT和生成式AI工具,如生成藝術 Midjourney AI 算圖工具等。

由即日至10月31日,恒基地產更會每兩個星期送出特別大獎給最有創意的作品。

把作品上載並分享至個人社交平台,追蹤官方Instagram @hendersonlandhk,並簡單描述對中環新海濱未來的想像,即有機會贏取特別獎品,包括香港美麗華酒店水療套房一晚住宿連二人自助早餐、問月酒店滿月客房一晚住宿連二人半自助早餐、價值超過$6,000的TGC x Little Twin Stars星之煮食爐、並由知名建築師及AI藝術家授教的AI智能工作坊等 (須受條款及細則約束)。

