【中秋佳節】觀塘西環中秋市集開鑼　張燈結綵人流不錯

今日觀塘及堅尼地城市集在中秋節開鑼，入夜後氣氛熱鬧。西環海濱的「堅農中秋夜市」下午3時開始，約有70個攤檔，其中14個熟食檔，主要售賣乾貨及手作飾物，另有音樂表演。

觀塘海濱公園發現號03「青年藝術節 x 中秋『觀』光市集」傍晚6時起舉行，設有約40個攤檔，大部分是售賣手作或舉行工作坊，亦有約5檔熟食檔。

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西環市集擺檔的周先生表示，今年氣氛比去年好很多，人流亦非常暢旺，可能政府做多了宣傳，他自己今日(29日)下午開始營業，短短2小時已有4位數字的收入，預計今晚營業額一定會有5位數字，希望政府可恒常化在此地設立夜市，自己一定會鼎力支持。

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另一售賣飾物的黎小姐表示，今日氣氛及人流都很理想，自己是第一次到市集售賣貨品，認為4日的市集應該會有不錯的營業額，市集的創辦人及政府都幫助了她們不少，她又認為若市集選擇在冬天會更有氣氛及幫助，因為香港的夏天實在太酷熱了。

市民張生張太與兩歲女兒趁中秋節到市集看熱鬧，他們認為市集氣氛非常好，但覺得若然售賣貨品的攤檔再增加一些會比較吸引，自己在市集內暫時只購買了一杯飲品，市集內有提供免費的手工勞作燈籠，自己女兒也做了一個及非常開心，普遍很滿意今次市集的安排。但他表示若然市集經常在此處設立便變失去了他的獨特性。

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記者：曾秋文