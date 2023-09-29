【小一自行收生】獲派0班小學收表數增近1倍　校方稱人數足以開2班小一

▲ 明年9月入學的小一自行分配學位申請今（29日）截止。（資料圖片）

明年9月入學的小一自行分配學位申請今（29日）截止，有獲「派0班」小學報讀人數甚至按年升近1倍，達到開2班小一的人數，校方認為原因是課程吸引；另一獲「派0班」校則表示會繼續朝計劃方向發展，盼「讓家長選擇」。

小一自行分配學位階段上周四（21日）展開，今日陸續截止收表。獲「派0班」、本年轉為私小一的孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻回覆本報表示，學校收到2份電子及24份紙本共26份申請，較去年升近1倍，收生情況理想，認為源於學校計劃轉型為私立學校、課程吸引，並對於人數足以開2班小一感到高興。她亦稱，黃大仙區適齡學童少，故報讀學生「大比數來自外區」。

另1間獲「派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學校長葉昌銳未有透露實際報讀人數，但稱收生「與預計接近、情況理想」。錦小本學年起推行進展性評估，並冀推動長洲戶外學習結合生涯規劃，探索大自然，他指會繼續朝有關發展方向努力，作出更多新嘗試，盼「讓家長選擇」，相信「應該可以」開1班小一。

另外，錦小於自行分配學位階段接受申請後，突宣布向來年新生派發1萬元特別獎學金，不過葉昌銳表示，早前已經接觸過大部分報讀學校的家長，故認為與推出獎學金關係不大。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷