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【中秋佳節】李家超赴西環海濱市集　即場消費街坊滿意氣氛

政治 22:34 2023/09/29

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（李家超Fb圖片）

港府大推「夜繽紛」，特首高官近日紛紛落區捧場，特首李家超和財政司司長陳茂波今晚9時許赴西環海濱市集，引來很多市民圍觀，李家超在警方保護下，沿途與不少市民互動，包括小朋友和外籍人士，和市民握手，有市民向他高呼，「特首，我愛你！」亦有人高呼，要「保護香港市民，不要打壓小朋友」。他回應稱，「一定會愛護。」

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李家超到一個「茶葉檔」試飲，之前購買了茶葉，盛惠$68，店主原建議他電子支付，但李家超話沒帶手機，著店主不要找。

李家超逗留約半小時後離開，離開前會見傳媒表示，是前來感受現場氣氛，形容非常熱烈，看到有街坊乘地鐵來，街坊很滿意氣氛，有些街坊說超乎想像，有街坊跟他說，有甚麼食和買，哪裏有音樂聽，有街坊說平日都來。「我們希望每個地方都有特色，最主要是大家開心，又有人氣，人有人氣，財有財氣，最主要同大家在中秋節同樂，中秋節愉快。人月兩圓，事事都好。」

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責任編輯：區綽彥

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