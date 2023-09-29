【中秋佳節】利東街LED火龍勁吸睛【圖輯】

▲ 利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」。（曾耀輝攝）

康文署中秋節期間在維園舉辦中秋綵燈會，吸引大量賞燈市民；而灣仔利東街今晚中秋節有LED火龍助興，同樣吸引市民圍觀。

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維園綵燈會今年以「喜粵・光華」為主題的綵燈吸引大量賞燈市民，其中由本地紮作師傅運用傳統方法製作的「月光縈繞・尋燈覓兔」綵燈頗受歡迎，傳統手藝獲不少青年欣賞。

今年亦有不少市民精心打扮，現場所見，有市民身穿古裝，頭戴髮簪賞燈，令現場更有中秋氣氛。亦有外國遊客對傳統燈籠情有獨鐘，駐足停留欣賞。

除了燈籠以外，今年維園綵燈會亦有燈謎競猜、粵劇飾物製作、微型粵劇道具製作工作坊等活動，同樣受歡迎。

天文台則指，今個中秋節是自1884年有記錄以來最熱，截止今午3時10分，錄得最高氣溫33.7度，更是連續九日氣溫超過33度，打破了九月紀錄。

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記者：陳梓蔚