【中秋佳節】維園綵燈會人潮如鯽　利東街LED火龍勁吸睛【圖輯】

▲ 利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」。（曾耀輝攝）

中秋佳節正好賞燈，維園綵燈會今晚人潮如鯽，有市民悉心打扮，穿着古裝打卡賞燈；亦有外國遊客聞名而至，專程入場感受節日氣氛。今年火龍重臨，更舞入維園，並進行簪花掛紅儀式，令節日氣氛更盛；灣仔利東街則有LED火龍助興，同樣吸引市民圍觀。天文台則指，今年中秋是歷來最熱的中秋節，截止今午3時10分，最高氣溫高達33.7度。

康文署中秋節期間在維園舉辦中秋綵燈會，今年以「喜粵・光華」為主題的綵燈吸引大量賞燈市民，其中由本地紮作師傅運用傳統方法製作的「月光縈繞・尋燈覓兔」綵燈頗受歡迎，傳統手藝獲不少青年欣賞。

今年亦有不少市民精心打扮，現場所見，有市民身穿古裝，頭戴髮簪賞燈，令現場更有中秋氣氛。亦有外國遊客對傳統燈籠情有獨鐘，駐足停留欣賞。

除了燈籠以外，今年維園綵燈會亦有燈謎競猜、粵劇飾物製作、微型粵劇道具製作工作坊等活動，同樣受歡迎。

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另外，今年大坑火龍舞入維園，在場內進行簪花掛紅儀式，財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長楊潤雄到場主禮，並欣賞表演。而灣仔利東街則有LED火龍助興，同樣吸引市民圍觀。

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天文台則指，今個中秋節是自1884年有記錄以來最熱，截止今午3時10分，錄得最高氣溫33.7度，更是連續九日氣溫超過33度，打破了九月紀錄。

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記者：陳梓蔚