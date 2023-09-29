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【中秋佳節】維園綵燈會人月團圓　市民古裝打扮入場打卡

社會 23:59 2023/09/29

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維園綵燈會吸引不少市民一家大小入場賞燈兼賞月。（陳靜儀攝）

中秋佳節花好月圓，維園綵燈會今晚人潮如鯽，有市民悉心打扮，穿着古裝打卡賞燈；亦有外國遊客聞名而至，專程入場感受節日氣氛。今年火龍重臨，更舞入維園，並進行簪花掛紅儀式，令節日氣氛更盛；天文台則指，今年中秋是歷來最熱的中秋節，截止今午3時10分，最高氣溫高達33.7度。

今年維園以「喜粵・光華」為主題的綵燈吸引大量賞燈市民，其中由本地紮作師傅運用傳統方法製作的「月光縈繞・尋燈覓兔」綵燈頗受歡迎，傳統手藝獲不少青年欣賞。

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今年亦有不少市民精心打扮，現場所見，有市民身穿古裝，頭戴髮簪賞燈，令現場更有中秋氣氛。亦有外國遊客對傳統燈籠情有獨鐘，駐足停留欣賞。

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除了燈籠以外，今年維園綵燈會亦有燈謎競猜、粵劇飾物製作、微型粵劇道具製作工作坊等活動，同樣受歡迎。

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責任編輯：吳雋妍

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