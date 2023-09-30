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【家教爭議】父子茶餐廳除鞋盤腿坐　食客網上公審批失禮︰大教壞細

育兒經 10:48 2023/09/30

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有家長帶同孩子在茶餐廳用膳，二人除鞋盤腿坐。

家教問題不時引起爭議，日前有港男在社交平台分享，有家長帶同孩子在茶餐廳用膳，二人除鞋盤腿坐，他目擊這個情景，頓時胃口盡失。他拍照放上網公審對方，可是網民意見兩極。

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該名港男於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，上載一張照片，可見茶餐廳一個4人卡位坐有一對疑為父子的食客，他們將鞋脫去，穿著襪子盤腿坐用餐，兩雙鞋子就擺放在餐桌下。父子坐在卡位的一面，當時對面位置未有食客。港男寫道︰

坐到咁失禮，大仲要教壞細，即閃，乜胃口都無。

港男對父子的行為感到反感，有不少網民認同，表示「失禮死人呀」、「唔怪得周街咁多人棟（戙）起隻腳食飯」、「做人連基本禮貌都唔識」、「啲人話日本餐廳都係咁，咁呢間係咩餐廳先」。有網民留言︰

公眾地方最好唔好咁啦，如果你出去食飯全部餐廳所有人係咁，你都唔希望見到啦。

網民︰日本餐廳你就接受到？

另一方面，有網民認為港男小事化大，也不應將別人拍照網上公審，反批評他沒家教。有網民稱，「其實咁樣偷影人都好失禮」、「日本餐廳你就接受到？」、「唔係話完全無錯，但未嚴重到要去影人放上網」、「仲要影埋細路，你真係無家教」。

佢除咗對鞋又有著襪冇乜唔妥，好過教啲小朋友著住鞋踩上張櫈度。

兩派網民掀起熱議，其中有網民提出可能小朋友不夠高，「可能小朋友原本著埋鞋踩上梳化，然後男士特登陪佢一齊除埋鞋咁樣盤膝坐」、「我自己都係爸爸，有時候迫不得已都要咁樣身教」。他建議港男影人前嘗試了解下別人的行為，「即時勸阻錯嘅行為，而唔係影相放上嚟圍爐公審」。

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責任編輯︰王明芳

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