【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢

「抽水王」林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日早上被警方拘捕，之後獲準保釋，被捕後4天，林作於律師和女友裕美陪同下開記者會。

昨晚中秋佳節，林作跟家人與裕美返深圳福田食飯過中秋，林作此舉引來網民熱議！

【JPEX風波】林作重回昔日高調作風 IG連續發文：作仔任何界別都中到

▲ 林作跟家人往深圳慶中秋。（IG圖片）

返深圳食大闡蟹

從其分享的照片所見，林作一家人於中菜館食飯，飯桌上更有蒸海鮮，另外裕美於IG上載一張大闡蟹的相片，當中配以「Smile」字眼，看來這餐團圓飯都幾豐富，而裕美亦融入林家中。

網民亦趁機留言：「食多一餐得一餐」、「自己有錢就食好嘢，就算冇咗100萬，但果d苦主點搞，就係可能因為信左你」

不過亦有人為林作打氣：「作哥加油，講真厄運總有盡頭 ，之後就會變好」、另外裕美經此一事被封「最佳女朋友」，有人問林作向女友求婚未。

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【JPEX風波】林作開記招表示樂觀面對事件 誓言要把幕後主腦繩之於法

闖禍後繼續唔收口？

另外林作再度活躍於社交平台，由於被捕後不少風水師稱早已批林作有此一劫，為此日前林作於IG出POST反擊，當中他寫道：

有見今次事件引發全城風水佬發癲般衝出黎馬後炮，本人決定舉辦 「林作未來運程論壇」，廣邀屬於貴為最鍾意抽水嘅行業嘅你地，一齊出黎，我俾曬我時辰8字你地，同我好好算算未來十年八載究竟會點，唔好再講點解知道我今次會出事，俾市民一個機會，看清究竟呢啲嘢信唔信得過。



想參與嘅風水佬們，DM我報名參賽。



我會同傳媒夾下然後公佈細節。



只怕你唔夠膽講。我地就一於睇下黎緊准唔准。



我淨係知道，我一定係目前風水界最被討論的人物。

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