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【致命隆胸】準新娘不顧反對為貪靚隆胸 　9日後敗血症致器官衰竭亡

保健美顏 11:06 2023/09/30

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準新娘不顧反對為貪靚隆胸 ，9日後敗血症致器官衰竭亡。

愛美之心人皆有之，不過記得要衡量風險，尤其進行隆胸等整容手術前！意大利一名21歲年輕準新娘，為了增加自己身材的曲線美，於是到當地一間診所接受隆胸手術。豈料，短短一周過後，準新娘開始了嚴重不適，有高燒，疲勞、咳嗽、全身無力和腸胃不適等症狀，被緊急送往醫院後，病情更急速惡化，最終因心臟驟停不幸身亡。

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綜合外媒報道，從小對豐滿胸部有情意結的21歲女子Alessia Neboso，由於即將出嫁，希望以最佳身材示人的她於本月11日於意大利當地一間整形外專科診所內接受隆胸手術，而且於當天完成手術便出院，初時並無異樣。惟大約一周過後，於9月18日，她卻出現高燒、咳嗽、腸胃不適、疲倦及全身無力等症狀；9月20日更因病情惡化，需緊急送院搶救，可惜的是，不久便因心臟驟停不治而亡。

負責搶救的醫生Dr. Feliciano Ciccarelli表示，Alessia被送來醫院時病情已非常危急，腎臟已衰竭之餘，白血球數目較正常值高出很多，並出現呼吸困難。醫療團隊亦為Alessia進行了所有測試，以了解敗血症發生在哪裡，並對其腹部及胸部進行斷層掃描（CT Scan），最後得悉病因來自肺部。Alessia病情亦曾一度穩定，被送往深切治療部（ICU）接受觀察 ，可惜在幾小時後卻因心臟驟停宣告不治。

死者好友事後接受訪問時，其實Alessia的22歲未婚夫Mario Lucchesi，當初也很反對未婚妻做隆胸手術，惟Alessia卻不聽任何人勸告。

對於Alessia的死亡，死者家屬已就其死因提出申訴，「他們必須告訴我們，手術室內究竟發生了甚麽事」。目前警方已對事件展開調查。

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敗血症可引致器官衰竭

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

死亡率可高達5成

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

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責任編輯：羅嘉欣

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