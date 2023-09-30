【歐洲鐵騎遊】袁偉豪感嘆：過去一啲經歷可以放低　張振朗升呢男一呻人工唔夠用

▲ 《歐洲鐵騎遊》

由兩位電單車愛好者袁偉豪（Ben）、張振朗（Owen）擔任主持TVB綜藝節目《歐洲鐵騎遊》在今晚（9月30日）播出一集，袁偉豪與張振朗開着鐵騎由意大利穿越奧地利到達德國，參與一系列與電單車有關的活動。

在意大利出發時，Owen坐Ben車尾大晒「HeHe情」，更一時興起合唱《甜蜜蜜》，場面搞笑！

▲ 今集Owen坐Ben車尾，大騷HeHe兄弟情。

感覺如人生重啟

在登上海拔2,211米、被喻為鐵騎士夢想路段的Penser Joch時，BO被眼前的美景吸引停車拍照，Ben有感而發指有「人生重啟」的感覺，他坦言：「我覺得完成呢個Trip之後，人生會有少少改變，個人會成長咗，過去一啲經歷都可以放低。」

到達德國後，BO去了著名汽車品牌博物館朝聖，兩位愛車之人有幸見到夢寐以求的Dream Car/Bike，大飽眼福。

▲ 齊到德國著名汽車品牌博物館朝聖。

參加柏林電單車節

之後，二人有機會在德國的無限速公路體驗「極速傳說」，Ben更加速到187km/h，惟即將做爸爸的Ben在激情過後卻感到自責，他說：「我行完呢個速度之後，覺得有少少對唔住屋企人，如果發生咗咩事，我絕對可能會粉身碎骨，覺得自己好任性。」

他們之後再到柏林賽車訓練中心感受真正的賽道，體驗「速度與激情」。最後一站行程，二人參加了一年一度全歐洲最盛大的柏林電單車節，除有大量改裝車觀賞，還能欣賞刺激度爆錶的特技電單車表演。

一線小生唔易做

行程尾聲，他們繼續進行深度Mens’ Talk，講到簽約問題時，Ben坦言：「佢畀十年合約你，梗係簽啦，佢畀人工你，你養到屋企，養到自己！」

至於近年升呢一線小生的Owen則說：「我想講，幾年前我都覺得養到屋企，但我發覺依家物價上漲，做一套劇嘅主角要萬歲、包底、又要裝身，原來嗰時簽嘅錢係唔夠㗎喎！」

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