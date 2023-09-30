【食不安心】大阪知名燒肉店爆回收剩肉疑雲　食客指責店員竟回覆︰一直都是這樣

▲ 大阪知名燒肉店爆回收剩肉疑雲。

日本連鎖燒肉店近日爆出店員回收剩肉供客人享用疑雲！有一名女網民到大阪心齋橋知名連鎖燒肉店「燒肉力丸」用餐時，竟發現店員疑似將客人食剩的牛肉「回收再使用」，於是出言提醒店員行為不妥時，對方卻回覆「老闆一直都讓他們這樣做的」。事件曝光後，瞬即引起熱議，不過店方事後卻回應指絕無此事。

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女網民於Facebook「大阪自由行新手指南（行程美食分享交流）」發文講述經過表示，當天她和丈夫到燒肉店用餐，期間目睹鄰枱約7、8位客人離去後，枱上仍剩下數盤完整的牛肉，當時心內正覺得眾人浪費食物之時，後來卻目睹更令她驚訝的一幕，只見店員疑似回收牛肉繼續使用。

我以為他要丟廚餘桶，結果看他端走，我跟在後面要去拿飲料，看他送進廚房櫃檯（開放式廚房看得到裡面的），牛肉再次回收使用。

被嚇一跳的女網民指自己當下食慾全消，由於有感對方行為不妥，遂主動上前提醒店員浪費食物的客人收費，而不是回收他們的剩肉再使用。不過，對方卻回應，「老闆一直都讓他們這樣做的」；女網民事後的遂於網上留下負評，不過有店職員不久便回應純粹誤會，沒有承認有回收剩肉做法。

事件曝光後，吸引不少網民留言，當中有曾光顧燒肉店的網民更指懷疑自己所叫的肉亦是回收肉，因感覺並不新鮮，「今年8月去吃的同一家，都給我這種肉」、「難怪我食完作嘔」；有網民指若是真的，店方行為實屬過份「太過沒道德吧，日本現在變差了」。

燒肉力丸對事件回覆，則指是台灣日本在處理廚餘的文化上認知不同，強調員工不會把廚餘桶拿上桌面進行清潔，而且所有分店員工都有受過職前教育，回收廚餘絕對沒有再給下一位客人食用。

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責任編輯：羅嘉欣