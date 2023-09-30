【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩　女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善

▲ 甘比教孻女劉秀兒學鈎織。

劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然貴為香港女首富，不過基層出身的甘比生活貼地，喜愛親手鈎織包包和毛衣，近日更於銅鑼灣某商場舉辦鈎織工作坊，將這門手藝跟大眾分享。

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陪孻女織貓窩

另外，甘比教5歲的孻女Josie學鈎織，日前她於IG分享女孻女Josie學織貓窩的照片，當中甘比寫道：「Josie努力地做了個貓籃畀貓仔。」

原來甘比家裡養了兩隻可愛貓咪，只見Josie細心學做「小織女」，網民大讚好很可愛。

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縱然為女首富，甘比的教養子女方式異常貼地，三大育兒心得值得學習。

1. 平民式身教

甘比跟三名子女身體力行參與社會公益活動，早前就帶細女為社福機構賣旗籌款，體會普通市民的生活。甘比曾表示，籌款前會先向女兒解釋服務機構，讓女兒知道自己都可以出一分力助人。

另外她以大女之名在深水埗開設的秀樺廚房，與子女一同派發物資予弱勢社群。

▲ 日前帶細女去賣旗籌款！（取自instagram）

2. 尊重子女興趣

甘比每日都會親自接送子女返學，更獲大劉公開力讚她顧家。甘比過往曾接受傳媒訪問談及育兒，她強調自己不是怪獸家長，不會強行為子女安排課外活動。

反而會尊重子女的興趣，譬如秀樺喜愛韓國女團BLACKPINK，甘比陪女兒睇演唱會追星。

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3.提醒子女只是普通人

身為富商兒女，長女劉秀樺自小受到傳媒追訪，活在鎂光燈下。

對此，甘比向秀樺解釋因為爸爸的名氣，媒體才會去拍攝秀樺，她更會向秀樺強調「妳只是個普通人」，以免女兒受追訪而驕縱或不開心。

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