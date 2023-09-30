【抗癌勇士】日本最美女飛魚戰勝血癌亞運摘銅 與金牌得主張雨霏惺惺相惜相擁而泣

▲ 日本抗癌泳后池江璃花子，在杭州亞運會的50米蝶泳項目中取得銅牌。

日本抗癌泳后池江璃花子，在杭州亞運會的50米蝶泳項目中取得銅牌。比賽結束後，金牌得主張雨霏與池江璃花子兩人惺惺相惜，擁抱着喜極而泣，完全體現了運動員的體育精神，令人感動。

池江璃花子聞名日本泳界，尤其擅長自由泳、蝶泳。在她半歲時，已被媽媽經常叫她每日舉起雙手，讓她用小手緊掐自己拇指，以激活運動神經。後來她3歲便開始習泳，5歲便能掌握4種泳姿，14歲時便進入國家隊。2018年印尼雅加達亞運會上，池江璃花子作為日本泳隊主將，狂掃6金2銀獎牌，一鳴驚人，當時更被視為2020東京奧運金牌熱門。

豈料在2019年2月8日，她證實患上白血病，被迫中止所有訓練並入院治療。經過了艱苦的治療及復健，2020年8月她重回比賽場，但病後身體狀態大不如前，於日本東京奧運會女子4X100米混合泳接力賽後，池江璃花子未能贏得獎牌，但張雨霏亦曾上前擁抱她，給她鼓勵支持。

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池江與張雨霏雖然是對手但非常惺惺相惜，兩人早前在福岡游泳世錦賽見面時，兩人曾約定「see you next year」。張雨霏很欣賞池江堅強的生命力，讚她︰「只要她出現在泳池裡就是奇蹟，她對任何人都是一個激勵。」

在賽前採訪中，張雨霏談到池江說希望能在杭州亞運會獲得一枚獎牌，她亦能感受到對方病後出賽的壓力︰「她作為上一屆的天才選手MVP，這一屆的目標只是能站上領獎台，而且她來到這裏第二天就開始身體不舒服，看到她最後一天終於站上領獎台時覺得太不容易了。」

領獎時，張雨霏聽到主持人宣布池江璃花子奪得季軍時，就感動得想哭︰「當時想著有媒體轉播，強忍着眼淚，但下來看到她和教練擁抱，就忍不住了。」兩人在領獎台邊哭著擁抱，令人動容。

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