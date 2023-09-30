  • 31°C
香港時間 : 2023930日 (週六) 16:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌勇士】日本最美女飛魚戰勝血癌亞運摘銅 與金牌得主張雨霏惺惺相惜相擁而泣

16:00 2023/09/30

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

日本抗癌泳后池江璃花子，在杭州亞運會的50米蝶泳項目中取得銅牌。

日本抗癌泳后池江璃花子，在杭州亞運會的50米蝶泳項目中取得銅牌。比賽結束後，金牌得主張雨霏與池江璃花子兩人惺惺相惜，擁抱着喜極而泣，完全體現了運動員的體育精神，令人感動。

池江璃花子聞名日本泳界，尤其擅長自由泳、蝶泳。在她半歲時，已被媽媽經常叫她每日舉起雙手，讓她用小手緊掐自己拇指，以激活運動神經。後來她3歲便開始習泳，5歲便能掌握4種泳姿，14歲時便進入國家隊。2018年印尼雅加達亞運會上，池江璃花子作為日本泳隊主將，狂掃6金2銀獎牌，一鳴驚人，當時更被視為2020東京奧運金牌熱門。

豈料在2019年2月8日，她證實患上白血病，被迫中止所有訓練並入院治療。經過了艱苦的治療及復健，2020年8月她重回比賽場，但病後身體狀態大不如前，於日本東京奧運會女子4X100米混合泳接力賽後，池江璃花子未能贏得獎牌，但張雨霏亦曾上前擁抱她，給她鼓勵支持。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】香港腳 V.S. 汗皰疹

重返亞運是漫長重生

池江與張雨霏雖然是對手但非常惺惺相惜，兩人早前在福岡游泳世錦賽見面時，兩人曾約定「see you next year」。張雨霏很欣賞池江堅強的生命力，讚她︰「只要她出現在泳池裡就是奇蹟，她對任何人都是一個激勵。」

在賽前採訪中，張雨霏談到池江說希望能在杭州亞運會獲得一枚獎牌，她亦能感受到對方病後出賽的壓力︰「她作為上一屆的天才選手MVP，這一屆的目標只是能站上領獎台，而且她來到這裏第二天就開始身體不舒服，看到她最後一天終於站上領獎台時覺得太不容易了。」

領獎時，張雨霏聽到主持人宣布池江璃花子奪得季軍時，就感動得想哭︰「當時想著有媒體轉播，強忍着眼淚，但下來看到她和教練擁抱，就忍不住了。」兩人在領獎台邊哭著擁抱，令人動容。 

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【家教爭議】父子茶餐廳除鞋盤腿坐　食客網上公審批失禮︰大教壞細
今日 10:48
【家教爭議】父子茶餐廳除鞋盤腿坐　食客網上公審批失禮︰大教壞細
【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢
今日 10:52
【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢
【致命隆胸】準新娘不顧反對為貪靚隆胸 　9日後敗血症致器官衰竭亡
今日 11:06
【致命隆胸】準新娘不顧反對為貪靚隆胸 　9日後敗血症致器官衰竭亡

你可能感興趣

【家教爭議】父子茶餐廳除鞋盤腿坐　食客網上公審批失禮︰大教壞細
今日 10:48
【家教爭議】父子茶餐廳除鞋盤腿坐　食客網上公審批失禮︰大教壞細
【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢
今日 10:52
【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢
【致命隆胸】準新娘不顧反對為貪靚隆胸 　9日後敗血症致器官衰竭亡
今日 11:06
【致命隆胸】準新娘不顧反對為貪靚隆胸 　9日後敗血症致器官衰竭亡
比賽 治療 運動員 亞運會 泳池 福岡 運動 杭州 日本 游泳

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
【天氣報告】熱帶氣旋下週初移向呂宋至台灣一帶　或向香港方向移動
【天氣報告】熱帶氣旋下週初移向呂宋至台灣一帶　或向香港方向移動
【你好，我的大夫】關楓馨曾一套劇分飾四閒角　努力盼撇甩「關禮傑女兒」稱號
【你好，我的大夫】關楓馨曾一套劇分飾四閒角　努力盼撇甩「關禮傑女兒」稱號